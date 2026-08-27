Ціни на дрова злетіли вдвічі: скільки коштує кубометр у 2026 році та як заощадити на опаленні житла

Заготівля дров. Фото: Magnific

Для власників будинків, які опалюють житло дровами, цьогорічна підготовка до зими може відчутно вдарити по гаманцю. На приватних ринках дубові дрова за рік подорожчали з приблизно 1500–2500 до 3700–4500 гривень за кубометр. Водночас державні дрова зросли в ціні лише приблизно на 5% — із 1140 до 1200 гривень за кубометр.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію "Главкому".

Реклама

Скільки зараз просять за дрова

Найбільше ціни зросли у Києві та області. За кубометр дубових дров приватні продавці зараз можуть просити 3700 гривень, а подекуди — до 4500 гривень. Ціна залежить не лише від породи дерева. На неї також впливають:

вологість деревини;

спосіб заготівлі та обробки;

обсяг замовлення;

чи продають дрова навалом, чи складеними;

доставка.

Наприклад, ящик дубових, ясеневих або грабових дров об'ємом 1,4 кубометра пропонують за 12 300 гривень. Такий самий обсяг березових або вільхових дров коштує близько 9000 гривень.

До ціни деревини потрібно додавати доставку. У Києві вона може коштувати ще кілька тисяч гривень. У наведеному прикладі мінімальна доставка до Солом'янського району становить близько 2000 гривень.

Читайте також:

У яких містах дрова дешевші

Ціни помітно відрізняються залежно від регіону.

Дніпро: дубові дрова — приблизно 2700–3000 гривень за кубометр. Дрова навалом коштують близько 2700 гривень, складені — близько 3000 гривень. Львів: тверді породи можна знайти приблизно за 1400–2000 гривень за кубометр. Київ та область: дубові дрова — близько 3700–4500 гривень за кубометр.

Втім, ціни між регіонами не завжди можна порівнювати напряму. В одному випадку це можуть бути вже сухі та порубані дрова з доставкою, а в іншому — необроблена деревина, яку потрібно самостійно забрати, розпиляти та порубати.

Як заощадити на закупівлі дров

Українці можуть купувати паливну деревину у державних лісогосподарських підприємств через сервіс "ДроваЄ". У 2025 році середня ціна твердолистяних дров у державному секторі становила близько 1140 гривень за кубометр. У 2026 році вона зросла приблизно до 1200 гривень. Тобто за рік ціна збільшилася лише приблизно на 5%.

Є й дешевші пропозиції. Наприклад, станом на 1 липня 2026 року в Галицькому національному природному парку тверді породи продавали населенню приблизно по 990 гривень за кубометр, а хвойні та м'яколистяні — по 690 гривень. Але до вартості державних дров можуть додатися витрати на:

транспорт;

завантаження та розвантаження;

розпилювання;

рубання деревини.

Тому готові колоті дрова у приватних продавців коштують дорожче не лише через саму деревину — у ціну входить і її підготовка до використання.

Чи вигідніше опалювати дровами, ніж газом

Українцям варто знати, що один кубометр дубових дров за відповідної вологості може замінити приблизно 334 кубометри природного газу. За ціни газу 7,96 гривень за кубометр така кількість газу коштувала б близько 2659 гривень. Водночас кубометр дубових дров у Києві може коштувати понад 4000 гривень.

Якщо взяти ціну 4300 гривень за кубометр, дрова в такому розрахунку приблизно на 62% дорожчі за еквівалентну кількість газу.

Для граба показник теплотворності ще вищий — близько 362 кубометрів газу на один кубометр деревини. За нинішньої ціни газу це приблизно 2882 гривень.

Зауважимо, що це лише орієнтовне порівняння. Реальні витрати залежать від вологості дров, умов їх зберігання, ефективності печі чи котла, утеплення будинку та способу укладання деревини.

Скільки може коштувати опалення будинку взимку

Якщо для будинку площею приблизно 50–70 квадратних метрів взяти споживання 1800–2800 кубометрів газу за три зимові місяці, то за тарифу 7,96 гривень це становить приблизно 14,3–22,3 тисячі гривень за сезон. Щоб отримати приблизно таку саму кількість тепла від дубових дров, знадобиться близько 5,4–8,4 кубометра деревини.

Якщо купувати їх за ціною 3700 гривень за кубометр, витрати становитимуть приблизно 19,4–31,1 тисяч гривень. Тобто за нинішніх цін у Києві та області опалення дровами в окремих випадках може виявитися дорожчим за газ. Водночас для конкретного будинку результат залежатиме від його площі, утеплення, температури на вулиці, бажаної температури в приміщеннях та ККД опалювального обладнання.

Раніше Новини.LIVE писали, що українців чекає різке подорожчання твердого палива. Дрова, гранули та брикети додали в ціні через дефіцит сировини, високий попит і подорожчання виробництва. Додатково на ринок тиснуть великі закупівлі з боку Польщі, де діють програми переходу на опалення гранулами.

Також Новини.LIVE розповідали про штрафи за самовільну заготівлю дров в лісі. Без спеціального дозволу дозволено збирати лише сухі гілки, опале листя та природні залишки деревини. За незаконну вирубку громадянам загрожує штраф від 510 до 1 700 гривень із конфіскацією деревини. Якщо ж завдано значних збитків, покарання може бути вже кримінальним.