Ціни на дрова та гранули: як ажіотаж та експорт змінюють ринок

Чоловік у спецмашині біля деревини. Фото: УНІАН

Підготовка до опалювального сезону обернулася для багатьох людей стрімким зростанням цін. Дрова, гранули та брикети подорожчали орієнтовно на 50%. Головними причинами стрибка стали порожні сараї після холодної зими, ажіотажний попит і брак деревної сировини.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про причини такого здорожчання та чому спрогнозувати ситуацію з цінами на найближчий час майже неможливо.

Подорожчання "сухого" опалення

За даними латвійських експертів, ціни на всі види твердого палива для приватного сектору суттєво зросли. Сухі колоті дрова, які за даними Центрального статистичного управління є найпопулярнішим видом палива, виросли в ціні 40-50%. Вони вже сягають від 100 до 130 євро за складометр без урахування податків. За словами виробників, мешканці масово закуповують дрова про запас. Ті, хто раніше купував деревину однією машиною, зараз такі вже замовляють від трьох до п'яти машин.

Чому через Польщу зростає ціна

Деревні гранули також демонструють різке зростання в ціні. Якщо торік тонна коштувала близько 220 євро, то зараз ціна коливається в межах від 300 до 350 євро без урахування податку. Експерти пов'язують такий стрибок через масштабні закупівлі з боку Польщі. Адже там діють державні програми переходу на котли з гранулами. Через великий попит утворюються черги, а онлайн-магазини виробників тимчасово зупиняють прийом заяв від нових клієнтів.

Дефіцит сировини та інші витрати

Складна ситуація спостерігається і з виробництвом:

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Брак тирси та стружки. Для сертифікованих гранул категорії Premium потрібна якісна відхідна деревина. Через спад у світовому будівництві деревообробна галузь знизила потужності, а ціна тонни тирси зросла з 90 до понад 200 євро. На собівартість негативно вплинули зростання цін на електроенергію, пальне для транспортування та пакувальну плівку. Деякі підприємства взагалі призупинили пресування брикетів, перенаправивши всі сили на випуск більш затребуваних гранул.

Щоб захистити місцевих споживачів від дефіциту, окремі латвійські виробники вже підписали меморандум про забезпечення внутрішнього ринку. Проте повністю відмовлятися від експортних контрактів підприємства не планують, аби не втратити закордонних партнерів після завершення сезонного буму.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про ціни на дрова у серпні. Адже купити дрова дешевше не завжди означає, що можна заощадити власні статки. Одні породи горять довше й краще тримають тепло, а інші швидко прогорають і потребують частішого підкладання.

Також Новини.LIVE повідомляли чому за збирання дров у лісі можна отримати штраф. Хтось купує вже готову деревину, а хтось планує заготовлювати її самостійно, йдучи для цього в ліс з сокирою. Проте самовільно рубати дерева в лісі заборонено.