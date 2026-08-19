Цены на дрова и гранулы: как ажиотаж и экспорт влияют на рынок

Мужчина в спецмашине возле древесины. Фото: УНИАН

Подготовка к отопительному сезону обернулась для многих людей стремительным ростом цен. Дрова, гранулы и брикеты подорожали примерно на 50%. Главными причинами скачка цен стали пустые сараи после холодной зимы, ажиотажный спрос и нехватка древесного сырья.

Сайт Новини.LIVE выяснял причины такого подорожания и почему спрогнозировать ситуацию с ценами на ближайшее время практически невозможно.

Подорожание "сухого" отопления

По данным латвийских экспертов, цены на все виды твёрдого топлива для частного сектора существенно выросли. Сухие колотые дрова, которые, по данным Центрального статистического управления, являются самым популярным видом топлива, подорожали на 40–50%. Их цена уже составляет от 100 до 130 евро за кубометр без учета налогов. По словам производителей, жители массово закупают дрова впрок. Те, кто раньше покупал древесину одной машиной, сейчас заказывают от трех до пяти машин.

Почему из-за Польши растет цена

Древесные гранулы также демонстрируют резкий рост цен. Если в прошлом году тонна стоила около 220 евро, то сейчас цена колеблется в пределах от 300 до 350 евро без учета налога. Эксперты связывают такой скачок с масштабными закупками со стороны Польши. Ведь там действуют государственные программы перехода на котлы на гранулах. Из-за большого спроса образуются очереди, а интернет-магазины производителей временно приостанавливают прием заявок от новых клиентов.

Дефицит сырья и другие затраты

Сложная ситуация наблюдается и с производством:

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Нехватка опилок и стружки. Для сертифицированных гранул категории Premium требуется качественная отходная древесина. Из-за спада в мировом строительстве деревообрабатывающая отрасль сократила мощности, а цена тонны опилок выросла с 90 до более 200 евро. На себестоимость негативно повлияли рост цен на электроэнергию, топливо для транспортировки и упаковочную пленку. Некоторые предприятия вообще приостановили прессование брикетов, перенаправив все силы на выпуск более востребованных гранул.

Чтобы защитить местных потребителей от дефицита, отдельные латвийские производители уже подписали меморандум об обеспечении внутреннего рынка. Однако полностью отказываться от экспортных контрактов предприятия не планируют, чтобы не потерять зарубежных партнеров после завершения сезонного бума.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о ценах на дрова в августе. Ведь купить дрова дешевле не всегда означает, что можно сэкономить свои средства. Одни породы горят дольше и лучше сохраняют тепло, а другие быстро прогорают и требуют более частого подкладывания.

Также Новини.LIVE сообщали, почему за сбор дров в лесу можно получить штраф. Кто-то покупает уже готовую древесину, а кто-то планирует заготавливать её самостоятельно, отправляясь для этого в лес с топором. Однако самовольно рубить деревья в лесу запрещено.