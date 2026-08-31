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Главная Экономика Дрова продают по новым ценам: сколько стоит кубометр древесины

Дрова продают по новым ценам: сколько стоит кубометр древесины

Ua ru
31 августа 2026 16:20
Сколько будут стоить дрова для отопления в 2026 году: цены по породам древесины
Женщина возле дров. Фото: Magnific

Украинцы уже готовятся к новому отопительному сезону, и спрос на топливную древесину в этом году остается высоким. Одним из основных поставщиков дров для населения и социальной сферы является ГП "Леса Украины". С начала года для этой категории покупателей уже реализовано 2 миллиона куб. м дров, а к концу года предприятие рассчитывает выйти на показатель свыше 3 миллионов куб. м. Известно, сколько сейчас стоят дрова и от чего зависит их цена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГП "Леса Украины".

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Актуальные цены на дрова

В настоящее время на складах ГП "Леса Украины" накоплено около 160 тысяч куб. м твердого топлива. Средняя цена 1 куб. м топливной древесины на верхнем складе без доставки составляет 1350 гривен с НДС. Стоимость зависит, прежде всего, от породы древесины.

Цены делятся на три группы:

  • I группа — 1400 гривен за куб. м. К ней относятся твердолиственные породы;
  • II группа — 1150 гривен за куб. м. Это, в частности, сосна и ольха;
  • III группа — 1000 гривен за куб. м. К этой группе относятся ель, пихта и мягколиственные породы.

Все указанные цены приведены с НДС.

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Почему в разных областях дрова могут стоить по-разному

Стоимость топливной древесины зависит не только от породы, но и от региона. В лесных районах Карпат и Полесья, где заготовка древесины более доступна, цены могут быть ниже средних. В южных и восточных областях, напротив, стоимость может быть несколько выше.

Отдельно нужно учитывать доставку, поскольку приведенные цены ее не включают.

Почему дрова рекомендуется покупать заранее

В этом году украинцы начали активно запасаться топливом еще до начала осеннего сезона. Прошлой зимой стало очевидно, что в условиях войны запас дров может стать важным резервом для домохозяйств, которые отапливают дома твердым топливом.

Покупка заранее также позволяет спокойно выбрать нужный объем и породу древесины и организовать доставку до начала холодов.

Хватит ли дров всем желающим

В ГП "Леса Украины" отмечают, что нынешний запас на складах позволяет обеспечивать текущие заказы. В то же время в разных регионах ситуация может отличаться, поэтому покупателям советуют не откладывать заказ до начала отопительного сезона.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как подготовка к отопительному сезону может ударить по карману украинцев. Дрова, гранулы и брикеты уже подорожали примерно на 50% из-за высокого спроса и дефицита древесного сырья. Дополнительное давление на цены оказывают подорожавшие электроэнергия, топливо и упаковка. Снизится ли стоимость твердого топлива в ближайшее время, пока прогнозировать сложно.

Также Новини.LIVE писали о том, как украинцам законно заготавливать дрова в лесу и какой штраф грозит за незаконную вырубку. Самовольно рубить деревья для отопления нельзя — для этого требуется специальное разрешение. За незаконную заготовку гражданам может грозить штраф от 510 до 1 700 гривен с конфискацией древесины. Если же вырубка нанесла значительный ущерб, наказание может быть уже уголовным.

отопительный сезон цены отопление дрова твердое топливо
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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