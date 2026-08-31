Скільки коштують дрова для опалення у 2026 році: ціни за породами деревини

Жінка біля дров. Фото: Magnific

Українці вже готуються до нового опалювального сезону, і попит на паливну деревину цього року залишається високим. Одним з основних постачальників дров для населення та соціальної сфери є ДП "Ліси України". Від початку року для цієї категорії покупців уже реалізували 2 мільйони куб. м дров, а на кінець року підприємство очікує вийти на понад 3 мільйони куб. м. Відомо, скільки зараз коштують дрова та від чого залежить їхня ціна.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ДП "Ліси України".

Реклама

Актуальні ціни на дрова

Наразі на складах ДП "Ліси України" накопичено близько 160 тисяч куб. м твердого палива. Середня ціна 1 куб. м паливної деревини на верхньому складі без доставки становить 1350 гривень з ПДВ. Вартість залежить насамперед від породи деревини.

Ціни розподіляють на три групи:

І група — 1400 гривень за куб. м. До неї належать твердолистяні породи;

ІІ група — 1150 гривень за куб. м. Це, зокрема, сосна та вільха;

ІІІ група — 1000 гривень за куб. м. До цієї групи належать ялина, ялиця та м'яколистяні породи.

Усі зазначені ціни наведені з ПДВ.

Читайте також:

Чому в різних областях дрова можуть коштувати по-різному

Вартість паливної деревини залежить не лише від породи, а й від регіону. У лісових районах Карпат і Полісся, де заготівля деревини доступніша, ціни можуть бути нижчими за середні. У південних та східних областях, навпаки, вартість може бути дещо вищою.

Окремо потрібно враховувати доставку, оскільки наведені ціни її не включають.

Чому дрова радять купувати заздалегідь

Цього року українці почали активно запасатися паливом ще до початку осіннього сезону. Минулої зими стало очевидно, що в умовах війни запас дров може бути важливим резервом для домогосподарств, які опалюють будинки твердим паливом.

Купівля заздалегідь також дає змогу спокійно вибрати потрібний обсяг і породу деревини та організувати доставку до початку холодів.

Чи вистачить дров усім охочим

У ДП "Ліси України" зазначають, що нинішній запас на складах дозволяє забезпечувати поточні замовлення. Водночас у різних регіонах ситуація може відрізнятися, тому покупцям радять не відкладати замовлення до початку опалювального сезону.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як підготовка до опалювального сезону може вдарити по кишені українців. Дрова, гранули та брикети вже подорожчали приблизно на 50% через високий попит і дефіцит деревної сировини. Додатково на ціни тиснуть дорожчі електроенергія, пальне та пакування. Чи знизиться вартість твердого палива найближчим часом, поки спрогнозувати складно.

Також Новини.LIVE писали, як українцям законно заготовляти дрова в лісі та який штраф загрожує за незаконну вирубку. Самовільно рубати дерева для опалення не можна — для цього потрібен спеціальний дозвіл. За незаконну заготівлю громадянам може загрожувати штраф від 510 до 1 700 гривень із конфіскацією деревини. Якщо ж вирубка завдала значних збитків, покарання може бути вже кримінальним.