Дрова для опалення будинку: які породи горять довше і дають більше тепла

Дрова у руках. Фото: Magnific

Купуючи дрова на зиму, легко зробити помилку. Низька ціна на дрова не завжди означає вигідну покупку. Одні поліна можуть довго тримати жар, а інші — швидко згоріти, змусивши вас витратити більше палива за зиму. Тому перед закупівлею краще дивитися не тільки на вартість, а й на породу дерева, її тепловіддачу та те, як довго вона горить.

Яку деревину краще обрати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

Реклама

Чим відрізняються породи деревини

Коли потрібно запастися дровами на холодний сезон, покупець зазвичай бачить перед собою кілька варіантів: дуб, граб, бук, ясен, березу, клен, сосну чи вільху. Ціни на них різні, як і властивості.

Якщо потрібне тривале горіння та багато жару, варто звертати увагу насамперед на тверді породи. Дуб і граб належать до найкращих варіантів для основного опалення. Вони мають високу тепловіддачу, довго горять і можуть тривалий час підтримувати тепло в печі або котлі.

Приблизно такими ж властивостями вирізняються бук і ясен. Їх також можна використовувати для тривалого опалення, коли важливо, щоб дрова не зникали з топки занадто швидко.

Читайте також:

Береза та клен

Якщо купувати найдорожчі тверді породи не хочеться, можна звернути увагу на березу та клен. За тепловіддачею і тривалістю горіння вони займають середню позицію. Водночас і коштують зазвичай дешевше за дуб, граб, бук чи ясен.

Березові дрова зручно використовувати для розпалювання, адже вони досить швидко займаються. Їх також можна залишати для подальшого горіння. Клен теж дає непогане тепло і може стати варіантом для тих, хто шукає більш доступну деревину без переходу на найм'якші породи.

Сосна та вільха

Сосна і вільха коштують дешевше за тверді породи, але мають нижчу тепловіддачу та коротший час горіння. Це не означає, що такі дрова непридатні для опалення. Вони можуть бути зручними для розпалювання або як частина загального запасу. Проте якщо використовувати їх як основне паливо, полін може знадобитися більше.

Соснові дрова до того ж містять багато смоли, тому під час горіння можуть сильніше іскрити.

Чому сухість дров має велике значення

Сирі дрова погано розпалюються, сильніше димлять, а частина отриманої під час горіння енергії витрачається на випаровування води. У результаті будинок отримує менше тепла, хоча дрова продовжують згорати.

Для опалення найкраще використовувати деревину з вологістю приблизно 15–20%. Тому перед покупкою варто запитати продавця, коли були заготовлені поліна і де вони зберігалися. Якщо дрова довго лежали під дощем або просто неба без нормального накриття, розраховувати на хорошу тепловіддачу не варто.

Якщо є можливість, вологість деревини можна перевірити спеціальним вологоміром.

Як поєднати різні дрова, щоб не переплачувати

Не обов'язково купувати на всю зиму тільки одну породу. Практичним варіантом може бути поєднання деревини різної щільності. Наприклад, для швидкого розпалювання використовувати березу або сосну, а коли вогонь уже добре розгорівся — додавати дуб, граб, бук чи ясен. Так дорогі тверді дрова не витрачатимуться на перші хвилини розпалювання, а після появи хорошого жару забезпечуватимуть тривале горіння.

Для печі або твердопаливного котла, який працює як основне джерело тепла, більшу частину запасу краще сформувати саме з твердих порід.

Скільки дров може знадобитися на сезон

Тут немає єдиної цифри для всіх будинків. Витрата залежить від площі житла, утеплення, температури взимку, типу опалювального обладнання та того, скільки часу будинок потрібно обігрівати.

Для будинку площею приблизно 100–120 квадратних метрів із помірним утепленням орієнтовно може знадобитися 8–12 складометрів твердих порід за сезон. Якщо основну частину запасу складатиме м'яка деревина, наприклад сосна чи вільха, потреба може зрости приблизно до 12–16 складометрів.

Це лише орієнтовний розрахунок. У добре утепленому будинку дров може піти менше, а за значних тепловтрат — більше.

На що дивитися, коли дрова вже привезли

Перед оплатою варто перевірити не тільки те, чи відповідає деревина замовленій породі. Зверніть увагу на вологість і стан полін. Дрова не повинні бути явно сирими, гнилими або вкритими пліснявою.

Важливий і розмір полін. Вони мають поміщатися в топку печі, котла або каміна, інакше їх доведеться додатково розпилювати.

Також потрібно заздалегідь уточнити, як продавець рахує обсяг. Складометр залежить від того, як саме укладені поліна, тому заявлений обсяг не варто сприймати як об'єм суцільної деревини. Не забудьте й про доставку: варто з'ясувати, чи входять у ціну привезення та розвантаження.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українцям доведеться витратити на дрова перед зимою. У Києві кубометр дубових дров подорожчав до 3700–4500 гривень, тоді як у державних лісгоспах ціна становить близько 1200 гривень. Через таку різницю опалення дровами в столиці та області може обійтися дорожче за газ.

Також Новини.LIVE розповідали, чому подорожчало тверде паливо. Дрова масово скуповують після холодної зими, а виробники стикаються з дефіцитом деревної сировини та дорожчою електроенергією, пальним і пакуванням. Ціни на гранули вже сягають 300–350 євро за тонну.