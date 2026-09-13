Дрова для отопления зимой: как рассчитать запас для вашего дома

Заготовка дров. Фото: УНИАН

Подготовка к зиме для владельцев домов с печным отоплением начинается задолго до первых морозов. Именно осенью стоит проверить, сколько дров уже есть, сколько еще нужно докупить и успеют ли они просохнуть до наступления холодов. Запас на глаз может подвести, ведь два дома одинакового размера расходуют совершенно разное количество топлива. На это влияют утепление стен и крыши, состояние окон, температура зимой, КПД печи или котла, порода древесины и ее влажность.

Как правильно рассчитать объем дров, чтобы их хватило до весны, рассказывает Новини.LIVE.

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Ориентир для дома на весь отопительный сезон

Если дрова являются основным источником отопления, древесина хорошо высушена, а дом имеет средний уровень утепления, можно взять за ориентир следующие объемы:

для дома площадью около 60 квадратных метров — около 5–6 кубометров;

100 квадратных метров — примерно 8–10 кубометров;

150 квадратных метров — около 12–15 кубометров.

Но эти цифры не являются универсальными. Хорошо утепленному дому может хватить значительно меньшего запаса, тогда как дом с холодными стенами, старыми окнами и неутепленной крышей способен потреблять в полтора-два раза больше.

Например, для 100 квадратных метров в хорошо утепленном доме может хватить примерно 5–7 кубометров за сезон. При среднем утеплении ориентир составит 8–10 кубометров, а если через стены, окна или крышу уходит тепло, расходы могут вырасти до 12–15 кубометров и даже больше. Поэтому сама площадь дома дает лишь общее представление о будущих расходах.

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Почему важна влажность дров

Покупать дрова, ориентируясь только на количество кубометров, не стоит. Свежесрубленная древесина содержит много воды, поэтому при горении часть энергии тратится на ее нагрев и испарение. В результате тепла в доме будет меньше.

Влажные дрова также сильнее дымят и способствуют образованию отложений в дымоходе. Для эффективного сжигания рекомендуется использовать древесину с влажностью не выше примерно 20%. Проверить это можно с помощью специального влагомера. Причем измерять лучше не по внешней поверхности полена, а на свежем срезе.

Как правильно сушить дрова

Чтобы дрова хорошо просохли, их нужно расколоть, поднять над землей, например, на поддоны или специальное основание. Верх стопки лучше накрыть от дождя и снега, а бока оставить открытыми. Когда стопку полностью закрывают пленкой, воздух перестает нормально циркулировать, и влага задерживается внутри.

Мягким породам для просушки следует дать не менее шести месяцев, а твердым — около года. Расколотая древесина сохнет быстрее, чем целые поленья. Поэтому покупать свежие дрова без запаса времени на сушку перед самым отопительным сезоном — очень рискованно.

Как порода дерева влияет на расход

Одинаковый по объему запас разных пород может давать разное количество тепла. Плотные твердые породы, в частности граб, дуб, бук и ясень, обычно дают больше тепла из того же объема древесины.

Сосна и другие менее плотные породы тоже хорошо подходят для отопления. Они быстрее разгораются, поэтому удобны для розжига, но для получения того же количества тепла их может понадобиться больше.

Также есть нюанс с самим понятием "куб дров". Кубометр сложенных поленьев содержит пустоты между ними, поэтому количество собственно древесины будет меньше. Результат зависит от длины, толщины и формы поленьев, а также от плотности укладки. Поэтому перед покупкой стоит уточнить, как именно продавец определяет объем.

Если дрова нужны только во время отключений

Если дровяная печь или камин являются резервным источником тепла, покупать запас на всю зиму не обязательно. В таком случае удобнее рассчитывать количество дров исходя из количества дней автономности. Если, например, дрова должны покрывать примерно треть потребности в тепле, из сезонного ориентира в 8–10 кубометров можно взять около 2,5–3,5 кубометров в качестве стартового запаса.

Еще лучше — посчитать, сколько дней дом должен продержаться без основного источника тепла, и уже исходя из этого планировать необходимый объем.

Сколько дров может уходить в день

Для приблизительного расчета можно ориентироваться на суточную потребность дома в тепле. Например, если жилищу требуется около 60 кВт·ч полезного тепла в сутки, условный расчет даст около 20 килограммов сухой древесины в день. При потребности в 100 кВт·ч это будет примерно 33 килограмма. Но реальный расход зависит от влажности дров, их породы, КПД печи или котла, температуры на улице и того, насколько хорошо дом сохраняет тепло.

Нужен ли запас

Если дрова являются основным источником отопления, к рассчитанному объему стоит добавить еще примерно 10–15 % запаса. Он понадобится во время длительных морозов или резкого похолодания. Например, если для дома ориентировочно требуется 9 кубометров, разумнее иметь около 10 кубометров.

Покупку также лучше не откладывать до сильных холодов. По данным Гослесагентства, в течение отопительного сезона 2025–2026 годов спрос на дрова вырос почти в полтора раза — до 1,45 миллиона кубометров. На 2026 год государственные лесоводы планировали увеличить заготовку еще на 400 тысяч кубометров, но не стоит затягивать с подачей заявок.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему твердое топливо перед отопительным сезоном подорожало. Дрова массово скупают после холодной зимы, а производители сталкиваются с дефицитом древесного сырья и удорожанием электроэнергии, топлива и упаковки. Цены на гранулы уже достигают 300–350 евро за тонну, а спрогнозировать их дальнейшую динамику пока сложно из-за высокого спроса.

Также Новини.LIVE писали, кому из пенсионеров могут выплатить компенсацию на дрова. Помощь предусмотрена для бывших работников "Лесов Украины" и предприятий-правопреемников, имеющих не менее 15 лет стажа в отрасли и использующих печное отопление. С начала года средства уже получили более 10 тысяч пенсионеров, но прием заявок еще продолжается.