От 840 до 1 380 гривен: какие цены на дрова установили в регионах

Мужчина везет дрова. Фото: УНИАН

Из-за острой нехватки рабочей силы украинцы все чаще отказываются от покупки дешёвых необработанных бревен с лесосек в пользу готовой продукции. Чтобы не тратить время и силы на распиловку и раскалывание, потребители отдают предпочтение колотым дровам. В ответ на рекордный спрос Государственное предприятие "Леса Украины" расконсервировало и запустило в работу дополнительное оборудование в центральных областях.

Сайт Новини.LIVE узнал об актуальных ценах и объемах готового твердого топлива.

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Запуск дровоколов и объемы древесины

В хозяйствах Винницкой, Черкасской и Кировоградской областей запустили 12 дровоколов, большинство из которых ранее простаивали. Каждый такой станок способен перерабатывать до 20 кубических метров сырья за смену. Например, только на Дубеевском нижнем складе в Черкасской области двумя дровоколами с начала года уже переработали и полностью реализовали более 1100 кубических метров колотых дров. В целом в центральных регионах предприятие произвело для населения и других социальных сфер более 445 тысяч кубических метров дров.

Это почти в полтора раза больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года:

Винницкая область — 172,9 тысяч кубических метров. Черкасская область — 151,3 тысячи кубических метров. Кировоградская область — 121 тысяча кубических метров.

Текущие ежедневные объемы заготовки по стране составляют около 3,6 тысячи кубических метров. Это позволяет удовлетворять запросы покупателей прямо "с колес".

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Все тарифы указаны с учетом НДС:

I группа (шилолистные породы): 1 380 гривен за кубический метр;

II группа: 1 020 гривен за кубический метр;

III группа: 840 гривен за кубический метр.

Приобрести продукцию можно в ближайшем лесничестве.

Для этого покупателю необходимо:

Лично написать заявление. Предъявить паспорт и карточку налогоплательщика (РНОКПП). Оплатить товар на месте через QR-код, в банковском или почтовом отделении или с помощью онлайн-банкинга.

В зависимости от пожеланий заказчика, колотую продукцию отгружают в поддонах или насыпью.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кто может получить выплаты в размере 8 000 гривен на дрова. С начала 2026 года более 10 тысяч пенсионеров отрасли уже получили денежную компенсацию на приобретение топочных дров. Общий объем выплаченных средств достиг 82,8 млн грн, однако прием заявок продолжается для всех, кто имеет право на эту помощь.

Также Новини.LIVE сообщали, как в Европе заготовляют твёрдое топливо к отопительному сезону. Дрова, гранулы и брикеты подорожали примерно на 50%. Главными причинами скачка цен стали пустые сараи после холодной зимы, ажиотажный спрос и нехватка древесного сырья.