Від 840 до 1 380 гривень: які ціни на дрова встановили в регіонах

Чоловік везе дрова. Фото: УНІАН

Через гостру нестачу робочих рук українці все частіше відмовляються від купівлі дешевих необроблених колод із лісосік на користь готової продукції. Аби не витрачати час та сили на розпилювання й розколювання, споживачі віддають перевагу колотим дровам. У відповідь на рекордний попит Державне підприємство "Ліси України" розконсервувало та запустило в роботу додаткове обладнання у центральних областях.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про актуальні ціни та обсяги готового твердого палива.

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Запуск дровоколів та обсяги деревини

У господарствах Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей запустили 12 дровоколів, більшість з яких раніше простоювали. Кожен такий верстат здатен переробляти до 20 метрів кубічних сировини за зміну. Для прикладу, лише на Дубіївському нижньому складі у Черкаській області двома дровоколами від початку року вже переробили й повністю реалізували понад 1100 метрів кубічних колотих дров. Загалом у центральних регіонах підприємство виробило для населення та інших соціальних сфер понад 445 тисяч метрів кубічних дров.

Це майже в півтора раза більше за показники аналогічного періоду минулого року:

Вінницька область — 172,9 тисяч метрів кубічних. Черкаська область — 151,3 тисяч метрів кубічних. Кіровоградська область — 121 тисяч метрів кубічних.

Поточні щоденні обсяги заготівлі по країні становлять близько 3,6 тисячі метрів кубічних. Це дозволяє покривати запити покупців прямо "з коліс".

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Лісництво зафіксувало однакові роздрібні ціни на дрова для населення у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях

Усі тарифи вказані з урахуванням ПДВ:

I група (твердолистяні породи): 1 380 гривень за метр кубічний;

II група: 1 020 гривень за метр кубічний;

III група: 840 гривень за метр кубічний.

Придбати продукцію можна у найближчому лісництві.

Для цього покупцю необхідно:

Особисто написати заяву. Надавши паспорт та картку платника податків (РНОКПП). Розрахуватись за товар на місці через QR-код, у банківському чи поштовому відділенні або за допомогою онлайн-банкінгу.

Залежно від побажань замовника, колоту продукцію відвантажують у риштуванні або насипом.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто може отримати виплати у розмірі 8 000 гривень на дрова. З початку 2026 року понад 10 тисяч пенсіонерів галузі вже отримали грошову компенсацію на придбання паливних дров. Загальний обсяг виплачених коштів сягнув 82,8 млн грн, проте прийом заявок триває для всіх, хто має право на цю допомогу.

Також Новини.LIVE повідомляли, як у Європі заготовлюють тверде паливо на опалювальний сезон. Дрова, гранули та брикети подорожчали орієнтовно на 50%. Головними причинами стрибка стали порожні сараї після холодної зими, ажіотажний попит і брак деревної сировини.