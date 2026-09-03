Виплата 8 000 грн на дрова: хто з пенсіонерів отримає компенсацію

Дрова. Фото: УНІАН

Державне підприємство "Ліси України" продовжує реалізацію програми щорічної фінансової підтримки своїх колишніх працівників, які вийшли на заслужений відпочинок. З початку року понад 10 тисяч пенсіонерів галузі вже отримали грошову компенсацію на придбання паливних дров. Загальний обсяг виплачених коштів сягнув 82,8 млн грн, проте прийом заявок триває для всіх, хто має право на цю допомогу.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто саме може розраховувати на виплату в розмірі 8 тисяч гривень та які документи необхідно надати для її оформлення.

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Хто має право на грошову допомогу на дрова

Як повідомляє відомство, компенсація виплачується особам, які звільнилися з роботи у зв'язку з виходом на пенсію безпосередньо з ДП "Ліси України" або з підприємств, правонаступником яких воно є. Також право на виплату мають працівники, скорочені за два роки до досягнення пенсійного віку, які перебували на обліку в центрі зайнятості. Головними вимогами для отримання коштів є наявність у будинку пічного опалення та загальний стаж роботи в лісовій галузі не менше 15 років. Допомога може надаватися і особам, на утриманні яких перебуває пенсіонер, що відповідає цим критеріям.

Порядок подачі документів та перелік вимог

Пенсіонери, які ще не скористалися можливістю отримати 8 тисяч гривень на опалювальний сезон, можуть подати пакет документів. Оригінали заяв разом із паперами приймаються особисто або поштою у відокремлених первинних профспілках регіональних філій підприємства.

Для оформлення виплати необхідно надати:

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письмову заяву встановленого зразка;

довідку з сільської чи міської ради про наявність пічного опалення або акт комісійного обстеження;

копії документів, що підтверджують належність до відповідної категорії та необхідний пільговий стаж;

копію паспорта громадянина України;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (РНОКПП).

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про нові ціни на дрова. Одним з основних постачальників дров для населення та соціальної сфери є ДП "Ліси України". Наразі на складах підприємства накопичено близько 160 тисяч куб. м твердого палива.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Європі ціни на деревину зросли до 50%. ухі колоті дрова, які за даними Центрального статистичного управління є найпопулярнішим видом палива, виросли в ціні 40-50%. Вони вже сягають від 100 до 130 євро за складометр без урахування податків.