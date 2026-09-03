Выплата 8 000 грн на дрова: кто из пенсионеров получит компенсацию

Дрова. Фото: УНИАН

Государственное предприятие "Леса Украины" продолжает реализацию программы ежегодной финансовой поддержки своих бывших сотрудников, вышедших на заслуженный отдых. С начала года более 10 тысяч пенсионеров отрасли уже получили денежную компенсацию на покупку топливных дров. Общий объем выплаченных средств достиг 82,8 млн грн, однако прием заявок продолжается для всех, кто имеет право на эту помощь.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кто именно может рассчитывать на выплату в размере 8 тысяч гривен и какие документы необходимо предоставить для ее оформления.

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Кто имеет право на денежную помощь на дрова

Как сообщает ведомство, компенсация выплачивается лицам, уволившимся с работы в связи с выходом на пенсию непосредственно из ГП "Леса Украины" или с предприятий, правопреемником которых оно является. Также право на выплату имеют работники, сокращенные за два года до достижения пенсионного возраста, которые состояли на учете в центре занятости. Основными требованиями для получения средств являются наличие в доме печного отопления и общий стаж работы в лесной отрасли не менее 15 лет. Помощь может предоставляться и лицам, на иждивении которых находится пенсионер, соответствующий этим критериям.

Порядок подачи документов и перечень требований

Пенсионеры, которые еще не воспользовались возможностью получить 8 тысяч гривен на отопительный сезон, могут подать пакет документов. Оригиналы заявлений вместе с документами принимаются лично или по почте в отдельных первичных профсоюзах региональных филиалов предприятия.

Для оформления выплаты необходимо предоставить:

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письменное заявление установленного образца;

справку из сельского или городского совета о наличии печного отопления или акт комиссионного обследования;

копии документов, подтверждающих принадлежность к соответствующей категории и необходимый льготный стаж;

копию паспорта гражданина Украины;

копию справки о присвоении идентификационного номера (РНОКПП).

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о новых ценах на дрова. Одним из основных поставщиков дров для населения и социальной сферы является ГП "Леса Украины". В настоящее время на складах предприятия накопилось около 160 тысяч куб. м твёрдого топлива.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Европе цены на древесину выросли до 50%. Цены на колотые дрова, которые, по данным Центрального статистического управления, являются самым популярным видом топлива, выросли на 40–50%. Их цена уже составляет от 100 до 130 евро за кубометр без учета налогов.