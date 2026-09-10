Лучшие дрова для печи и камина в 2026 году: какие породы древесины дают больше тепла

Мужчина возле дров. Фото: УНИАН

Выбор качественных дров для отопления дома напрямую определяет скорость прогрева помещения, продолжительность горения и количество сажи, образующейся в дымоходе. Твердые породы древесины обеспечивают высокую теплоотдачу, однако конечный результат зависит от соблюдения условий хранения. Специалисты отмечают, что даже самая лучшая порода теряет свои свойства, если она влажная или сырая.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие породы древесины заслуживают внимания, а какие следует избегать.

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Лучшие породы древесины для длительного горения

Самая плотная и твердая порода, обеспечивающая длительное горение и равномерную высокую температуру, — дуб и граб. Они идеально подходят для поддержания тепла в течение ночи. Однако перед тем, как использовать дуб, его необходимо подвергнуть длительной и тщательной сушке.

Не менее популярны акация и ясень. Это востребованные виды топлива, которые высоко ценятся за стабильную теплоотдачу и легкость розжига по сравнению с другими твердыми породами.

По словам румынского издания, окончательный выбор топлива часто зависит от местности заготовки, цены на товар, логистики и конкретного региона проживания.

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Почему крайне важно использовать только сухие дрова

Сырая или недостаточно высушенная древесина разгорается значительно труднее и тратит большую часть энергии на испарение внутренней влаги, а не на обогрев помещения. Кроме того, сжигание влажных дров способствует интенсивному выделению смолы и копоти, которые оседают на стенках печи и забивают дымоход. Для достижения максимального эффекта дрова необходимо хранить в хорошо проветриваемом и защищенном от осадков месте.

Когда выгоднее всего закупать дрова

Закупка весной позволяет приобрести топливо по самым низким межсезонным ценам без ажиотажной наценки. Приобретенная весной древесина имеет несколько теплых месяцев для полноценного высыхания перед началом холодов.

И, как отмечалось выше, использование сухих дров осенью гарантирует стабильное тепло, чистую дымовую трубу и существенную экономию семейного бюджета.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали об актуальных ценах на дрова в сентябре 2026 года. Из-за острой нехватки рабочей силы украинцы все чаще отказываются от покупки дешевых необработанных поленьев с лесосек в пользу готовой продукции. Чтобы не тратить время и силы на распиловку и раскалывание, потребители отдают предпочтение колотым дровам.

Также Новини.LIVE сообщали, кто из пенсионеров может получить до 8 000 гривен на дрова. С начала года более 10 тысяч пенсионеров этой отрасли уже получили денежную компенсацию на приобретение топочных дров. Общий объем выплаченных средств достиг 82,8 млн грн, однако прием заявок продолжается для всех, кто имеет право на эту помощь.