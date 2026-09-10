Найкращі дрова для печі і каміна у 2026 році: які породи деревину дають більше тепла

Чоловік біля дров. Фото: УНІАН

Вибір якісних дров для опалення оселі безпосередньо визначає швидкість прогріву приміщення, тривалість горіння та обсяги утворення кіптяви у димарі. Тверді породи деревини забезпечують високу тепловіддачу, однак підсумковий результат залежить від дотримання умов зберігання. Фахівці зазначають, що навіть найкраща порода втрачає свої властивості, якщо вона волога або сира.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які види деревини варті уваги, а які слід оминати.

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Найкращі породи деревини для довгого горіння

Найщільніша та найтвердіша порода, яка забезпечує тривале горіння й рівномірну високу температуру — дуб та граб. Вони ідеально підходять для підтримання тепла впродовж ночі. Проте перед тим, як використовувати дуб, він вимагає тривалого та ретельного сушіння.

Не менш популярними є акація та ясень. Це популярні види палива, які високо цінуються за стабільну тепловіддачу й легкість розпалювання порівняно з іншими твердими породами.

За словами румунського видання, остаточний вибір палива часто залежить від місцевостей заготовлення, ціни на товар, логістики та конкретного регіону проживання.

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Чому критично важливо використовувати лише сухі дрова

Сира або недостатньо висушена деревина розгоряється значно важче та витрачає більшу частину енергії на випаровування внутрішньої вологи, а не на обігрів кімнати. Крім того, спалювання вологих дров сприяє інтенсивному виділенню смоли та кіптяви, які осідають на стінках печі й забивають димар. Для досягнення максимального ефекту дрова необхідно витримувати у добре провітрюваному й захищеному від опадів місці.

Коли найвигідніше закуповувати дрова

Закупівля навесні дозволяє придбати паливо за найнижчими міжсезонними цінами без ажіотажного націнювання. Придбана навесні деревина має кілька теплих місяців для повноцінного висихання перед початком холодів.

І як зазначали вище, використання сухих дров восени гарантує стабільне тепло, чистий димар та суттєву економію сімейного бюджету.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про актуальні ціни на дрова у вересні 2026 року. Через гостру нестачу робочих рук українці все частіше відмовляються від купівлі дешевих необроблених колод із лісосік на користь готової продукції. Аби не витрачати час та сили на розпилювання й розколювання, споживачі віддають перевагу колотим дровам.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто з пенсіонерів може отримати до 8 000 гривень на дрова. З початку року понад 10 тисяч пенсіонерів галузі вже отримали грошову компенсацію на придбання паливних дров. Загальний обсяг виплачених коштів сягнув 82,8 млн грн, проте прийом заявок триває для всіх, хто має право на цю допомогу.