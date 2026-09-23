Подготовка к отопительному сезону: почему могут вырасти тарифы на газ и электричество

Расчет коммунальных платежей. Фото: Новини.LIVE

Новый отопительный сезон ставит перед украинцами двойной вызов — угрозу зимних отключений электроэнергии и возможное повышение коммунальных платежей. Пока эксперты предупреждают об изменении тактики обстрелов и новых вызовах, потребителям следует готовиться не только к возможным проблемам с отоплением, но и к объявлению новых цен на электроэнергию и природный газ.

Сайт Новини.LIVE выяснял, почему тарифы на газ и электричество могут быть пересмотрены уже этой осенью.

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Коммунальные услуги как способ пополнить бюджет

Специалисты предполагают, что рост стоимости коммунальных услуг будет рассматриваться властями как один из ключевых инструментов для латания бюджетных дыр. В то же время для большинства украинских домохозяйств, которые и без того едва покрывают повседневные расходы, даже минимальное повышение счетов станет ощутимым ударом.

По словам экспертов, четких сроков введения новых расценок или их конкретных размеров чиновники пока не называют, однако вероятность принятия такого решения стремительно растет.

Какая угроза нависает над отопительным сезоном

Не менее тревожной является ситуация с финансированием непосредственной подготовки к отопительному сезону. 39 миллиардов гривен перенесли с осеннего периода аж на декабрь 2026 года.

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По мнению экспертов, это создает серьезные риски:

Завершить необходимые ремонтные и подготовительные работы в декабре будет физически сложно. Даже при наличии средств в конце года длительные процедуры закупок через систему "Прозорро" не позволят своевременно приобрести, смонтировать и запустить необходимое оборудование. Ситуация осложняется финансовыми трудностями «Нафтогаза». Несмотря на то, что компания заполнила хранилища большими объемами газа, чем в прошлом году, она вынуждена искать возможности для его экспорта в Европу, чтобы привлечь необходимый ресурс.

Удар по котельным и риски для киевских новостроек

Помимо финансовых пробелов, серьезным вызовом остается защита энергообъектов. По оценке специалистов, во время новых зимних атак враг может изменить тактику и выбирать в качестве целей не только ТЭЦ, но и районные котельные столицы.

В случае критических сбоев в энергоснабжении наиболее уязвимыми окажутся жители недавно построенных столичных многоэтажек. В отличие от старой застройки, новые многоэтажки менее приспособлены к автономному функционированию без стабильной подачи электричества, что может лишить их жильцов базовых бытовых условий.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE сообщали, что ждет украинцев в этом отопительном сезоне. Украинская коммунальная система и объекты социальной инфраструктуры выходят на финишную прямую подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. Главным приоритетом для правительства и местных общин остается обеспечение бесперебойной подачи тепла и воды в условиях постоянных военных угроз.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может получить значительные льготы на отопительный сезон на приобретение дров. Участники боевых действий, проживающие в домах без центрального отопления, могут воспользоваться льготой на приобретение твёрдого топлива и сжиженного газа. В 2026 году скидка на дрова составляет 75% в пределах установленных норм.