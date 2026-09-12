Подготовка к зиме: что ждет украинцев в новом отопительном сезоне

Люди выходят из автобуса. Фото: Новини.LIVE

Украинская коммунальная система и объекты социальной инфраструктуры выходят на финишную прямую подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. По состоянию на начало сентября общий уровень готовности жилищного сектора превысил 79%, а учебных и медицинских учреждений — 86%. Главным приоритетом для правительства и местных общин остается обеспечение бесперебойной подачи тепла и воды в условиях постоянных военных угроз.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как украинцы встретят предстоящий отопительный сезон.

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Какова ситуация с жильем, школами и теплосетями

Коммунальные службы и энергетики обновляют оборудование и ремонтируют сети по всей стране, уделяя особое внимание критически важным узлам инфраструктуры. Из запланированных 144 тысяч к зиме полностью подготовили более 114 тысяч жилых домов, где отремонтированы кровли и внутридомовые системы. Это примерно 79,2% готовности. Уровень готовности школ, детских садов и больниц достиг 20,6 тысячи учреждений, что соответствует 86,5% готовности.

Также к работе зимой готовы 14 194 котельные. Это почти 83% готовности от плана. Более 13,3 тысячи километров теплосетей, 2,9 тысячи водопроводных насосных станций и 8,3 тысячи скважин.

Как готовят дороги и прифронтовые территории

Параллельно с коммунальными сетями продолжается подготовка дорог к зимним снегопадам и гололеду. Дорожники отремонтировали 8,6 млн квадратных метров дорожного покрытия, заготовили более 1,3 млн тонн песчано-солевых смесей и подготовили 4 124 единицы специализированной уборочной техники.

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По словам ведомства, особое внимание уделяется прифронтовым регионам, где риски повреждения сетей наиболее высоки. В этих общинах развертывают резервные источники питания, формируют дополнительные запасы топлива и готовят мобильные аварийные бригады для максимально быстрого восстановления тепло- и водоснабжения после возможных обстрелов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, стоит ли украинцам ожидать отключения газа и тепла в предстоящем отопительном сезоне. Российская армия продолжает уничтожать украинскую критическую инфраструктуру. На фоне подготовки к отопительному сезону в информационном пространстве всё чаще обсуждается возможность введения графиков ограничения поставок газа и централизованного теплоснабжения по аналогии с электроэнергией.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько часов в день будет отсутствовать электроснабжение зимой. По оптимистичному сценарию и при отсутствии новых аварийных ситуаций из-за обстрелов утренние ограничения останутся относительно мягкими, тогда как в вечерние часы дефицит мощности будет существенно расти. Главной причиной станет стремительное снижение эффективности работы солнечной генерации.