Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Отопительный сезон во время войны: что ждет украинцев зимой

Отопительный сезон во время войны: что ждет украинцев зимой

Ua ru
12 сентября 2026 08:25
Подготовка к зиме: что ждет украинцев в новом отопительном сезоне
Люди выходят из автобуса. Фото: Новини.LIVE

Украинская коммунальная система и объекты социальной инфраструктуры выходят на финишную прямую подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. По состоянию на начало сентября общий уровень готовности жилищного сектора превысил 79%, а учебных и медицинских учреждений — 86%. Главным приоритетом для правительства и местных общин остается обеспечение бесперебойной подачи тепла и воды в условиях постоянных военных угроз.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как украинцы встретят предстоящий отопительный сезон.

Реклама

Какова ситуация с жильем, школами и теплосетями

Коммунальные службы и энергетики обновляют оборудование и ремонтируют сети по всей стране, уделяя особое внимание критически важным узлам инфраструктуры. Из запланированных 144 тысяч к зиме полностью подготовили более 114 тысяч жилых домов, где отремонтированы кровли и внутридомовые системы. Это примерно 79,2% готовности. Уровень готовности школ, детских садов и больниц достиг 20,6 тысячи учреждений, что соответствует 86,5% готовности.

Также к работе зимой готовы 14 194 котельные. Это почти 83% готовности от плана. Более 13,3 тысячи километров теплосетей, 2,9 тысячи водопроводных насосных станций и 8,3 тысячи скважин.

Как готовят дороги и прифронтовые территории

Параллельно с коммунальными сетями продолжается подготовка дорог к зимним снегопадам и гололеду. Дорожники отремонтировали 8,6 млн квадратных метров дорожного покрытия, заготовили более 1,3 млн тонн песчано-солевых смесей и подготовили 4 124 единицы специализированной уборочной техники.

Читайте также:

По словам ведомства, особое внимание уделяется прифронтовым регионам, где риски повреждения сетей наиболее высоки. В этих общинах развертывают резервные источники питания, формируют дополнительные запасы топлива и готовят мобильные аварийные бригады для максимально быстрого восстановления тепло- и водоснабжения после возможных обстрелов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, стоит ли украинцам ожидать отключения газа и тепла в предстоящем отопительном сезоне. Российская армия продолжает уничтожать украинскую критическую инфраструктуру. На фоне подготовки к отопительному сезону в информационном пространстве всё чаще обсуждается возможность введения графиков ограничения поставок газа и централизованного теплоснабжения по аналогии с электроэнергией.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько часов в день будет отсутствовать электроснабжение зимой. По оптимистичному сценарию и при отсутствии новых аварийных ситуаций из-за обстрелов утренние ограничения останутся относительно мягкими, тогда как в вечерние часы дефицит мощности будет существенно расти. Главной причиной станет стремительное снижение эффективности работы солнечной генерации.

отопительный сезон зима теплоснабжение коммунальные службы подготовка к зиме
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации