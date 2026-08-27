Возможны ли графики ограничения поставок газа зимой: эксперт назвал основные риски

Мужчина зажигает газовую конфорку. Фото: Новини.LIVE

Российская армия продолжает уничтожать украинскую критически важную инфраструктуру. На фоне подготовки к отопительному сезону в информационном пространстве все чаще обсуждается возможность введения графиков ограничения поставок газа и централизованного теплоснабжения по аналогии с электроэнергией. Однако для реализации ограничений газо- и теплоснабжения зимой необходимо наличие ряда технических возможностей.

Будут ли по часам отключать газ и тепло в отопительном сезоне — об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Будут ли графики отключения газоснабжения

По словам Попенко, графиков отключения света просто не существует. Идея почасового отключения газа абсолютно нереалистична с технической точки зрения. В отличие от электросетей, где подачу тока можно регулировать оперативно, газораспределительная система требует строгого соблюдения безопасности и давления. Постоянно останавливать и повторно запускать газоснабжение в многоквартирные дома невозможно, и для этого нет никакой возможности.

"Такого не может быть", — отметил эксперт.

Сценарии для системы теплоснабжения

Похожая ситуация наблюдается и в системе теплоснабжения. Почасовые графики отключения батарей реализовать тоже крайне сложно. Ведь повторно запустить остановленную централизованную систему отопления после перезапуска чрезвычайно трудно.

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Вместо полного отключения теплоснабжения коммунальщики, вероятно, могут прибегать к вынужденному ограничению параметров:

Меры по экономии газа на котельных. Снижение температуры в домах. Температура в батареях будет ниже привычных норм. Температурный режим в домах. Вместо комфортных 20–22 градусов тепла температура в многоквартирных домах может опускаться до отметки 12–14 градусов.

Таким образом, главным инструментом экономии ресурсов в течение отопительного сезона станет именно снижение мощности подачи тепла, а не почасовые отключения потребителей.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали об уязвимых регионах с критической инфраструктурой, которые могут оказаться под прицелом российских атак уже в этом отопительном сезоне. По словам соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, пессимистический сценарий отключений этой зимой может предполагать 14–15 часов без света. Некоторое облегчение для бытовых потребителей стало сокращение использования электроэнергии промышленностью.

Также Новини.LIVE сообщали о новой цели атак врага в этом отопительном сезоне. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в одном из интервью. Министр отмечает, что помимо энергетики и тепла, россияне хотят оставить украинцев ещё и без света.