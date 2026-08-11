Зимой могут возобновиться отключения электричества: чего не хватает энергосистеме Украины

Электросети, девушка в темноте. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До зимы в Украине остается все меньше времени, а с наступлением холодов страна может вновь столкнуться с дефицитом электроэнергии. Крупные тепловые электростанции уже не раз становились мишенями российских атак, но главный вопрос сейчас даже не в том, сколько объектов повреждено. Важнее то, сколько новых мощностей удалось создать вместо них и хватит ли их, когда температура упадет.

Об этом сообщает бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий для regionews.ua, передает Новини.LIVE.

Крупные ТЭС уже не впервые под ударом

Практически все крупные тепловые электростанции Украины за последние годы неоднократно подвергались атакам. Около десяти крупных ТЭС были повреждены еще зимой 2022–2023 годов. Новые удары по ним наносились в 2024-м и 2025 году, а последний масштабный раунд атак пришелся на зиму 2025–2026 годов.

Поэтому проблема для Украины заключается не только в восстановлении старых станций. Параллельно необходимо было создавать новые мощности, которые сложнее уничтожить одним ударом.

Почему ставка на крупную генерацию стала проблемой

Крупные электростанции дают много электроэнергии, но в то же время остаются крупными и заметными целями. Альтернативой могла бы стать децентрализованная генерация — десятки или сотни небольших газовых электростанций, расположенных в разных регионах.

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Как объясняет Кудрицкий, уничтожить, скажем, 1500 контейнерных газопоршневых установок значительно сложнее, чем несколько крупных ТЭС. Даже если часть таких объектов будет повреждена, остальные продолжат работать. Такая модель могла бы сделать энергосистему более устойчивой к массированным атакам.

Сколько новой генерации уже работает

По состоянию на июль 2026 года в украинской энергосистеме работало около 700 МВт новой газовой генерации. На первый взгляд, это значительный объем. Но его стоит сравнить с масштабом проблемы.

Прошлой зимой дефицит электроэнергии, по оценке Кудрицкого, достигал 7000 МВт. То есть новая газовая генерация пока покрывает лишь около десятой части такого дефицита.

Успеют ли построить дополнительную генерацию к зиме

Новые электростанции невозможно построить за несколько недель. Поэтому в преддверии отопительного сезона возможности Украины уже значительно ограничены. Прошлогодний конкурс на строительство новых генерирующих мощностей должен дать лишь 78 МВт, причем не все станции уже запущены. А это очень мало на фоне потенциального дефицита в тысячи мегаватт.

Что еще можно сделать до наступления холодов

Сейчас главная задача — запустить все, что реально можно подключить к системе до начала зимы. Речь идет, в частности, об электростанциях, которые Украина получила от международных партнеров. Часть такого оборудования, по словам Кудрицкого, до сих пор не введена в эксплуатацию.

В лучшем случае это может добавить еще около 100–200 МВт мощности. На фоне возможного дефицита в 7000 МВт это немного, однако в критические моменты даже дополнительные мощности могут иметь значение.

Повторятся ли отключения

Сейчас точно спрогнозировать это невозможно. Многое будет зависеть от количества и масштабов новых российских атак, температуры зимой, работы восстановленных станций и возможностей импорта электроэнергии.

Но сама проблема уже очевидна: Украина вступает в новый отопительный сезон с поврежденными крупными генерирующими мощностями и недостаточным количеством новых мощностей. Поэтому нынешняя подготовка к зиме сводится к двум задачам — максимально быстро запустить то, что еще можно запустить, и сделать энергосистему менее зависимой от нескольких крупных объектов.

Результат будет зависеть не только от того, насколько холодной будет зима, но и от того, насколько масштабными будут новые атаки на украинскую энергетику.