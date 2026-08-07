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Главная Экономика Энергетика Украина увеличила экспорт электроэнергии: в какие страны продали больше всего света

Украина увеличила экспорт электроэнергии: в какие страны продали больше всего света

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 12:02
Украина стала нетто-экспортером электроэнергии: куда продают больше всего
Человек держит лампочку в руках, электрические сети. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Украина продолжает укреплять свои позиции на европейском энергетическом рынке. Уже четвертую неделю подряд наша страна экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует, а за последнюю неделю продажи за рубеж резко выросли, в то время как закупки иностранной энергии, напротив, сократились.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DiXi Group.

В конце июля — начале августа Украина сократила импорт электроэнергии на 32% по сравнению с предыдущей неделей — до 22,6 ГВт•ч. В то же время экспорт вырос на 49,6% и достиг 84,2 ГВт•ч.

В результате Украина уже почти месяц остается нетто-экспортером электроэнергии: объем экспорта превысил импорт в 3,7 раза.

Почему растет экспорт

По словам аналитиков, на энергопотребление внутри страны влияли погодные условия. Солнечная погода обеспечивала стабильную работу бытовых солнечных электростанций, а умеренная температура большую часть недели сдерживала спрос на электроэнергию.

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В конце недели из-за жары и более активного использования кондиционеров потребление выросло, однако внутренней генерации вместе с коммерческим импортом хватило для покрытия потребностей без применения графиков ограничения.

Дополнительным фактором стал рост спроса на электроэнергию в странах Европы из-за жаркой погоды. В то же время украинская электроэнергия оставалась дешевле, чем в соседних странах Восточной Европы, что сделало её конкурентоспособной для экспорта.

Откуда Украина импортировала электроэнергию

Наибольшие объемы импорта поступили из:

  • Венгрии — 7,8 ГВт•ч (34,6%);
  • Румынии — 6,9 ГВт•ч (30,4%);
  • Словакии — 5,9 ГВт•ч (26,3%);
  • Польши — 2 ГВт•ч (8,7%).

По сравнению с предыдущей неделей импорт сократился по всем направлениям на 21–54%. Поставки из Молдовы отсутствуют уже третью неделю подряд.

Куда Украина продавала электроэнергию

Экспорт осуществлялся ежедневно, а его суточные объемы в течение недели превышали импорт в 2–6 раз. Больше всего украинской электроэнергии получили:

  • Венгрия — 36,3 ГВт•ч (43,1%);
  • Молдова — 25,8 ГВт•ч (30,6%);
  • Румыния — 18,9 ГВт•ч (22,5%);
  • Словакия — 3,1 ГВт•ч (3,7%);
  • Польша — 0,1 ГВт•ч (0,1%).

По большинству направлений экспорт вырос на 7–70% по сравнению с предыдущей неделей. Лишь поставки в Польшу остались практически без изменений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что солнечное затмение 12 августа частично сократит выработку электроэнергии на солнечных электростанциях в Европе. Наибольшее сокращение генерации ожидается в Германии, Испании и Франции, однако операторы уверяют, что отключений света не будет.

Также Новини.LIVE писали, что риск возвращения почасовых отключений света в Украине будет зависеть прежде всего от продолжительности жары. По словам эксперта, если температура выше +35 °C сохранится несколько недель подряд, возможно введение графиков, но отключения, вероятно, будут длиться не более 2–3 часов в вечерние часы пиковой нагрузки.

электроэнергия Европа экспорт свет
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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