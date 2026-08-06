Требуется ли разрешение ТСЖ для установки балконной СЭС: разъяснения для жильцов многоэтажных домов

Солнечная станция на балконе: когда потребуется получить разрешение от ОСМД
Установить оборудование для собственной выработки электроэнергии на балконе своей квартиры в большинстве случаев можно без каких-либо отдельных согласований. Однако то, придется ли вам обращаться за разрешением в ОСМД или к управляющему, зависит от одного главного фактора — где именно вы собираетесь устанавливать оборудование.
Об этом сообщает OBOZ.UA, передают Новини.LIVE.
Где требуется разрешение
Главное правило здесь простое — всё зависит от границ частной собственности.
- Если вы устанавливаете панели внутри балкона или лоджии в собственной квартире, и это не изменяет внешний вид здания и не затрагивает общие стены, то никаких документов в таком случае не требуется.
- Если же вы планируете вынести панели на внешний фасад дома или установить их на крыше, придется договариваться. Фасад и крыша считаются общей собственностью всех жильцов. Поэтому перед монтажом необходимо получить согласие от ОСМД или управляющего домом в соответствии с их внутренней процедурой.
Что учесть перед покупкой
Одного лишь желания сэкономить на освещении недостаточно. Эксперты советуют обратить внимание на несколько важных деталей и учесть их при монтаже оборудования:
- Панели должны быть закреплены так, чтобы их не сорвало сильным ураганом или ветром. Ведь это прямая угроза для прохожих под домом.
- Если на вашем балконе предусмотрен эвакуационный выход, то конструкция не должна мешать лестницам или проходам в случае чрезвычайных ситуаций.
- Балкон должен получать достаточно солнечного света. Лучше всего подходят южная, юго-восточная или юго-западная стороны. Если балкон "выходит" на север или постоянно находится в тени соседних высоток, станция будет вырабатывать очень мало энергии, которой хватит всего на несколько часов.
- Сами по себе солнечные батареи не дадут света, когда в сети пропадет ток. Чтобы использовать их в качестве резервного источника во время отключений, обязательно требуется дополнительная установка инвертора и аккумулятора, который будет накапливать собранную энергию.
Солнечные станции в многоэтажках могут питать не только отдельные квартиры. Например, в одном из столичных домов жильцы установили общую СЭС, которая обеспечивает полтора суток непрерывной работы лифта и питает освещение в подъездах во время длительных отключений.
Недавно Новини.LIVE рассказывали об установке собственного ветрогенератора. Ветровая турбина состоит из кабелей, инвертора, башни и ветряка. Благодаря тому, что при ветре лопасти начинают активно вращаться, энергия поступает в инвертор, который и вырабатывает электричество.
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