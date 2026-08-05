Графики отключения света летом: на сколько часов могут отключать

Женщина смотрит в телефон в темноте, энергетик. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

На фоне жаркой погоды в Украине вновь обсуждают риски введения стабилизационных отключений электроэнергии. После относительно спокойных двух прошедших летних месяцев мысль о возвращении графиков заставляет неприятно вспоминать зимние отключения. Однако волноваться пока рано, ведь сейчас все будет зависеть исключительно от температуры за окном.

Об этом в комментарии для Укринформ сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передают Новини.LIVЕ.

От чего зависит возможность введения ограничений

Ситуация в энергосистеме будет напрямую зависеть от температуры на улице. Если показатели термометров недолго удерживаются на уровне 30–34 градусов тепла, имеющихся мощностей должно хватить для бесперебойного энергоснабжения.

Однако затяжная жара создает существенную нагрузку на сеть:

Eсли температура выше +35 °C будет держаться более нескольких недель подряд, энергосистеме понадобится разгрузка, и в таком случае могут ввести график почасовых отключений. Даже при самом худшем сценарии отключения не будут длительными. Пока речь идет о 2–3 часах максимум. Ограничения возможны исключительно в вечерние часы пиковой нагрузки — ориентировочно с 18:00 до 22:00.

В Украине ситуация стабильнее, чем в Европе

В Украине ситуация лучше, чем у соседей

Интересно, что европейские страны сейчас сталкиваются с еще большими трудностями в энергетике из-за жары.

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"Они менее адаптированы к сложным ситуациям. Это тоже создает им дополнительные проблемы", — сообщил Александр.

Благодаря имеющимся резервам и накопленному опыту украинская энергосистема готова к летним пикам, поэтому длительных отключений бытовым потребителям ожидать не стоит.

Недавно Новини.LIVЕ сообщали, сколько очередей могут отключать одновременно в случае применения графиков почасовых отключений. По словам эксперта, в случае введения ограничений для бытовых потребителей прогнозируется применение не более двух очередей отключений. То есть часть потребителей все равно может остаться с электричеством.

Также Новини.LIVЕ рассказывали, какие страны уже полностью отказались от российского топлива. Сложнее прекратить сотрудничество с агрессором пока что Венгрии и Словакии. Первой, кто показал пример независимости от российского ядерного топлива еще до полномасштабного вторжения, стала Украина.