Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Энергетика Жара нагружает сеть: когда возможны отключения электроэнергии и о чем просят энергетики

Жара нагружает сеть: когда возможны отключения электроэнергии и о чем просят энергетики

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 14:37
Отключения электроэнергии в Украине: сколько секторов могут отключать в часы пиковой нагрузки
Рука держит свечу, ЛЭП. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за аномальной жары и нагрузки на энергосистему в Украине вновь заговорили о возможных отключениях света. Впрочем, по базовому сценарию критического дефицита пока не предвидится. Массовых отключений света ожидать не стоит, однако ограничения все же возможны.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

К чему готовиться потребителям

В нынешних условиях энергосистема удерживает баланс. Поэтому стране пока не грозят жесткие ограничения. Если же баланс окажется шатким, максимальные меры, которые могут применить энергетики:

  • временные графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • стабилизационные отключения для бытовых потребителей в две очереди и только в пиковые часы.

В то же время эксперт предупреждает, что этот сценарий является наиболее оптимальным при отсутствии новых разрушений. Главный риск — это возможные обстрелы критически важной инфраструктуры со стороны России, которые могут существенно увеличить продолжительность отключений. Сильно ощутят ограничения в случае активных обстрелов жители прифронтовых населенных пунктов.

Как помочь энергосистеме уже сейчас

Рябцев отмечает необходимость отложить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00. Главным фактором, который сейчас испытывает сеть на прочность, является высокая температура воздуха. Чтобы облегчить работу энергетиков и избежать введения графиков, украинцев призывают к разумному потреблению.

Читайте также:

Украинцам рекомендуют соблюдать простые правила:

  1. По возможности использовать энергоемкую технику ночью, утром или днем.
  2. Рациональное использование электроэнергии в вечерние часы позволит энергетикам удержать баланс и сохранить свет в домах без вынужденных отключений.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о возможности отключения света во время аномальной жары. Нагрузка на энергосистему при активном использовании электроприборов может увеличиться на 1 ГВт. Однако энергетики готовятся к любым вариантам.

Также Новини.LIVE рассказывали о главных рисках для энергосистемы уже этой зимой. Главной проблемой уже сейчас является нехватка ракет для систем Patriot. Кроме того, главной угрозой остаются атаки России на критическую инфраструктуру Украины.

электроэнергия аномальная жара отключения света
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации