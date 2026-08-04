Отключения электроэнергии в Украине: сколько секторов могут отключать в часы пиковой нагрузки

Рука держит свечу, ЛЭП. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за аномальной жары и нагрузки на энергосистему в Украине вновь заговорили о возможных отключениях света. Впрочем, по базовому сценарию критического дефицита пока не предвидится. Массовых отключений света ожидать не стоит, однако ограничения все же возможны.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

К чему готовиться потребителям

В нынешних условиях энергосистема удерживает баланс. Поэтому стране пока не грозят жесткие ограничения. Если же баланс окажется шатким, максимальные меры, которые могут применить энергетики:

временные графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

стабилизационные отключения для бытовых потребителей в две очереди и только в пиковые часы.

В то же время эксперт предупреждает, что этот сценарий является наиболее оптимальным при отсутствии новых разрушений. Главный риск — это возможные обстрелы критически важной инфраструктуры со стороны России, которые могут существенно увеличить продолжительность отключений. Сильно ощутят ограничения в случае активных обстрелов жители прифронтовых населенных пунктов.

Как помочь энергосистеме уже сейчас

Рябцев отмечает необходимость отложить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00. Главным фактором, который сейчас испытывает сеть на прочность, является высокая температура воздуха. Чтобы облегчить работу энергетиков и избежать введения графиков, украинцев призывают к разумному потреблению.

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Украинцам рекомендуют соблюдать простые правила:

По возможности использовать энергоемкую технику ночью, утром или днем. Рациональное использование электроэнергии в вечерние часы позволит энергетикам удержать баланс и сохранить свет в домах без вынужденных отключений.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о возможности отключения света во время аномальной жары. Нагрузка на энергосистему при активном использовании электроприборов может увеличиться на 1 ГВт. Однако энергетики готовятся к любым вариантам.

Также Новини.LIVE рассказывали о главных рисках для энергосистемы уже этой зимой. Главной проблемой уже сейчас является нехватка ракет для систем Patriot. Кроме того, главной угрозой остаются атаки России на критическую инфраструктуру Украины.