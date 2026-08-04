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Главная Экономика Энергетика Семь областей остались без света после атак РФ: введут ли графики отключений 4 августа

Семь областей остались без света после атак РФ: введут ли графики отключений 4 августа

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 10:48
Семь областей остались без электроэнергии после атак РФ: что известно о ситуации в энергосистеме 4 августа
Женщина во время отключений света, энергосистема. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Семь областей Украины частично остаются без электроснабжения после российских атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время для остальной части страны графики отключений на сегодня не планируются, однако энергетики просят украинцев не перегружать энергосистему в определенные часы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Могут ли ввести графики

По состоянию на утро 4 августа в Украине не прогнозируют введение графиков отключения электроэнергии. В то же время украинцев призывают рационально пользоваться электроэнергией, чтобы избежать дополнительной нагрузки на энергосистему.

Где в Украине нет света

Из-за российских обстрелов и боевых действий часть потребителей временно остается без электроснабжения в:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Черниговской областях.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

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Когда лучше пользоваться электроприборами

В Минэнерго советуют переносить наиболее энергоемкие дела на дневное время. В частности, стиральные машины, бойлеры, электроплиты и другую мощную технику рекомендуют включать с 10:00 до 16:00, когда нагрузка на энергосистему ниже.

В то же время вечером, когда потребление традиционно резко возрастает, украинцев просят по возможности более экономно использовать электроэнергию.

За ситуацией рекомендуется следить у своих операторов

В Министерстве энергетики отмечают, что ситуация может меняться в зависимости от последствий новых атак или аварий. Поэтому актуальную информацию о возможных отключениях или аварийных работах рекомендуют проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения электроэнергии в своем регионе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ДТЭК запустила важный экологический проект, в рамках которого с помощью GPS-трекеров будут отслеживать миграцию десяти молодых птиц. Полученные данные помогут ученым изучить маршруты аистов, а энергетикам — сделать электросети более безопасными для дикой природы.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам будут быстрее восстанавливать свет в домах. ДТЭК "Днепровские электросети" обновила приложение для аварийных бригад, что поможет быстрее находить повреждения в сетях и оперативнее восстанавливать электроснабжение для потребителей.

Укрэнерго отключения света свет
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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