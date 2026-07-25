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Главная Экономика Энергетика Электричество будут возвращать быстрее: ДТЭК обновил систему для аварийных бригад

Электричество будут возвращать быстрее: ДТЭК обновил систему для аварийных бригад

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 09:04
Отключения электроэнергии в Украине могут сократиться: ДТЭК запустил важное обновление для энергетиков
Энергетики ремонтируют электросети, женщина во время отключения электричества. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если у вас внезапно отключилось электричество, энергетики смогут приехать быстрее. ДТЭК "Днепровские электросети" обновила приложение для аварийных бригад, и теперь оно помогает быстрее находить неисправности и восстанавливать электроснабжение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Днепровские электросети.

Что изменилось в приложении

Обновленное приложение "Мобильные бригады" работает на планшетах, которые используют электрики во время осмотра сетей и ремонта. Через него бригады получают задания, фиксируют поломки и отчитываются о выполненной работе. После обновления возможностей стало значительно больше.

Теперь сотрудники могут:

  • просматривать технические паспорта оборудования;
  • просматривать историю предыдущих осмотров;
  • узнавать о ранее выявленных дефектах;
  • находить нужные объекты на карте;
  • прокладывать кратчайший маршрут до места аварии.

Как это поможет украинцам

В ДТЭК назвали главное преимущество. Теперь на поиск информации и оформление документов уйдет меньше времени. То есть бригады смогут быстрее выезжать на место, находить причину аварии и восстанавливать свет в домах.

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"Цифровые инструменты позволяют сократить время на поиск информации и оформление документов, а значит — ускорить восстановление электроснабжения после аварий", — отметил генеральный директор ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Терещук.

Что еще планируется изменить

До конца года компания планирует еще больше расширить возможности приложения. В частности, энергетики смогут:

  • непосредственно получать заявки от клиентов;
  • работать с данными счетчиков;
  • оформлять оказанные услуги сразу на месте выполнения работ.

Сейчас приложение "Мобильные бригады" используют 470 бригад ДТЭК "Днепровские электросети". В компании надеются, что обновление поможет быстрее реагировать на аварии и оперативнее обрабатывать обращения клиентов.

Украинцы могут самостоятельно отслеживать состояние энергетики

НКРЭКП запустила новый интерактивный дашборд, который позволяет украинцам в режиме онлайн отслеживать основные показатели работы энергорынка. На платформе собраны данные о структуре производства электроэнергии, энергобалансе страны и динамике потребления различными категориями пользователей. Сервис помогает анализировать, как менялась роль атомной, тепловой, гидро- и возобновляемой генерации.

Новый инструмент будет полезен не только участникам рынка, но и исследователям и общественности, которые получат доступ к актуальной статистике и интерактивным графикам. Ознакомиться с информацией можно на официальном сайте НКРЭКП в разделе индикаторов и показателей мониторинга рынка электроэнергии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине расширяют альтернативную генерацию. За первое полугодие ввели почти 415 МВт новых ветровых электростанций, солнечная генерация уже достигла 7,3 ГВт, а мощность газовых когенерационных установок — около 1,8 ГВт. Это должно сделать энергосистему более устойчивой и стабильной.

Также Новини.LIVE писали, что гроза может вывести из строя бытовую технику. Удар молнии может вывести из строя телевизоры, холодильники, компьютеры и другую технику. Энергетики советуют во время грозы отключать приборы от розеток, ведь даже сетевые фильтры не всегда могут защитить от сильного импульса.

ДТЭК отключения света энергетики
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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