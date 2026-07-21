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Главная Экономика Энергетика В Украине нарастили ветровую и солнечную энергетику: где большие мощности в 2026 году

В Украине нарастили ветровую и солнечную энергетику: где большие мощности в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 12:10
Украина нарастила газовую и электрогенерацию в 2026 году: где появились новые мощности
Ветряные мельницы и солнечные панели. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине активно ведутся работы по созданию новых генерирующих мощностей. Наши граждане могут стабильно потреблять электроэнергию благодаря развитию возобновляемой — ветровой и солнечной — энергетики. Кроме того, в разных областях к сети подключают когенерационные газовые установки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Темпы развития возобновляемой энергетики

В течение первого полугодия 2026 года удалось ввести в эксплуатацию 414,8 МВт ветровых электростанций (общее количество установок — 70). Мощность всех ВЭС составляет 1,115 ГВт. Наибольшего объема генерации удалось достичь в Николаевской (более 400 МВт) и Одесской (более 200 МВт) областях.

"По данным НЭК "Укрэнерго", общая мощность солнечных электростанций сейчас достигает 7,3 ГВт (5,4 ГВт — производители плюс 2,25 ГВт — активные потребители). Больше всего в Днепропетровской (947 МВт), Николаевской (782 МВт) и Одесской (515 МВт) областях", — сообщили в Минэнерго.

Параллельно в Украине стремительно развиваются технологии хранения энергии (УХЭ). Совокупная мощность установок выросла до 600 МВт за последний год — более чем в 300 раз. Благодаря УХЭ удается накапливать излишки "зеленой" генерации днем, чтобы отдавать в периоды пикового потребления.

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Что происходит с газовой генерацией

Для укрепления работы централизованной сети в условиях полномасштабной войны по всей территории Украины устанавливают когенерационные газовые установки. Результаты по регионам такие:

  • Киевская область — более 219 МВт;
  • Черкасская область — 129,3 МВт;
  • Днепропетровская область — 118,2 МВт;
  • Волынская область — 113,6 МВт;
  • Ивано-Франковская область — 108,8 МВт;
  • Сумская область — 103,6 МВт;
  • Закарпатская область — 100,3 МВт.

Общая мощность КГУ по состоянию на середину 2026 года — около 1,8 ГВт. В рамках реализации региональных Планов стойкости с марта введены в эксплуатацию 388,8 МВт мощностей газовой генерации. Строительные работы продолжаются на 247 установках общей мощностью 532,2 МВт.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут просматривать данные о производстве, потреблении и балансе электроэнергии в системе. Онлайн-сервис помогает отслеживать ключевые тенденции. Это делает рынок более открытым и доступным для общественности.

Также Новини.LIVE сообщали, что энергетики советуют отключать приборы от розеток во время грозы. Удар молнии может вызвать опасный скачок напряжения и привести к поломке техники. Даже сетевые фильтры не способны защитить от мощных импульсов.

газоснабжение энергосистема возобновляемая энергетика
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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