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Главная Экономика Энергетика Электроэнергия от ветряных мельниц: в Украине рекордными темпами строят новые электростанции

Электроэнергия от ветряных мельниц: в Украине рекордными темпами строят новые электростанции

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 09:04
Украина наращивает мощности ветровой генерации: какие компании строят больше всего электростанций
Ветряные мельницы, лампочка. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Ветровая энергетика в Украине переживает настоящий бум. После начала полномасштабной войны наша страна лишилась почти трех четвертей своих ветровых электростанций, которые остались на оккупированных территориях. Но уже в этом году эти потери будут почти полностью восполнены.

Об этом сообщает Forbes Ukraine, передает Новини.LIVE.

В Украине активно строят новые ветряные турбины

В 2022 году из-за оккупации Украина потеряла около 1300 МВт ветровой генерации. Это составляет 74% всех мощностей. Но, по прогнозу Украинской ветроэнергетической ассоциации, уже в этом году к сети подключат 765 МВт новых ветровых электростанций. А в 2027 году планируют запустить еще больше — 1424 МВт.

Только за первое полугодие 2026 года ДТЭК, ОККО и "Эко Оптима"построили почти 415 МВт новых мощностей. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

Что способствует росту рынка

Эксперты объясняют, что сейчас завершаются проекты, подготовку которых начали ещё два года назад. Также растёт потребность в распределённой генерации. В отличие от крупных электростанций, ветропарки сложнее полностью вывести из строя. Если одна турбина повреждена, остальные продолжают работать.

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Но строительство тормозит ограниченное кредитование украинскими банками. Именно поэтому большинство крупных проектов финансируются при участии международных банков и инвесторов. Также бизнес ожидает появления эффективного механизма страхования военных рисков, который поможет привлечь еще больше иностранных инвестиций.

Кто сейчас больше всего инвестирует в ветряные электростанции

По состоянию на лето 2026 года на подконтрольной Украине территории работает около 1,2 ГВт ветровых электростанций. Среди них лидируют:

  • ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова — около 400 МВт;
  • "Ветряные парки Украины" Максима Ефимова и Эдуарда Мкртчана — 228,7 МВт;
  • ОККО Виталия Антонова — 147,2 МВт;
  • "Эко Оптима" Зиновия Козицкого — 132,5 МВт;
  • Elementum Energy — 100 МВт.

В список крупнейших также входят "Южное Энерджи", Atlas Global Energy, Gurish и "Синга Энерджи".

Что будет дальше

В 2027 году темпы строительства должны ещё больше вырасти. По прогнозам Украинской ветроэнергетической ассоциации, в следующем году в Украине планируют подключить ещё 1424 МВт новых ветровых электростанций. То есть почти вдвое больше, чем в этом году. Тогда ветровая энергетика станет одним из самых перспективных направлений развития украинской энергосистемы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада приняла закон о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения. Документ предусматривает модернизацию системы, в частности установку индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах, что должно повысить качество теплоснабжения и сократить потери тепла.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 октября украинцы начнут получать счета за газ в новом формате. Счета станут унифицированными для всех операторов газораспределительных сетей, будут содержать больше информации и могут приходить как в бумажном, так и в электронном виде.

электроэнергия ветровые электростанции альтернативная энергетика
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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