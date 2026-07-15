Централизованное теплоснабжение в домах: какой закон об ИТП приняли в Украине

Деньги в руках и батарея в доме. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине приняли закон о модернизации систем централизованного теплоснабжения. Подготовка к новому отопительному сезону предусматривает установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в жилых домах. Благодаря этому удастся более эффективно регулировать подачу тепла потребителям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Какой закон приняли в Украине

15 июля 2026 года народные депутаты проголосовали во втором чтении и в целом за закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения", разработанный Министерством развития общин и территорий.

Документ предусматривает обновление тарифной политики, стимулирование отраслевых инвестиций и, самое главное, введение механизма установки индивидуальных теплопунктов (ИТП). Как ранее отмечали в комитете ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, этот закон направлен на укрепление энергоустойчивости.

"Его реализация должна обеспечить более стабильное и качественное теплоснабжение для населения, сократить потери тепла в сетях и способствовать постепенному обновлению устаревшей инфраструктуры", — говорится на портале ВРУ.

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Что такое индивидуальные тепловые пункты

Центральным нововведением является возможность установки в жилых домах компактных автоматизированных комплексов — индивидуальных тепловых пунктов. Их подключают к централизованному теплоснабжению для эффективного регулирования подачи ресурсов.

Среди преимуществ такого механизма выделяют:

наличие насосов, измерительных приборов и блока управления;

возможность экономить энергию в зависимости от погодных условий благодаря автоматическому регулированию;

предотвращение излишних затрат энергии;

совершенствование порядка формирования тарифов.

В целом предполагается создание условий для модернизации инфраструктуры и повышения надежности теплоснабжения для потребителей в условиях полномасштабной войны, когда Россия пытается максимально повредить нашу энергосистему.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что регулятор изменил правила подключения резервных источников тепла к газораспределительным системам. Речь идет об ускорении запуска котельных в случае повреждения теплоэлектростанций. Это поможет оперативно восстанавливать подачу для потребителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 октября 2026 года украинцы начнут получать счета за газ нового образца. Они будут оформлены по единым стандартам в соответствии с требованиями ЕС. Кроме того, изменится способ получения счетов и появится унифицированный перечень информации.