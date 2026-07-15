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Головна Економіка Енергетика Житлові будинки почнуть облаштовувати ІТП: що зміниться для українців

Житлові будинки почнуть облаштовувати ІТП: що зміниться для українців

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 15:17
Централізоване теплопостачання в будинках: який закон щодо ІТП ухвалили в Україні
Гроші в руках і батарея в будинку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ухвалили закон щодо модернізації систем централізованого теплопостачання. Підготовка до нового опалювального сезону передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у житлових будинках. Завдяки цьому вдасться ефективніше регулювати подачу тепла споживачам.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Який закон ухвалили в Україні

15 липня 2026 року народні депутати проголосували у другому читанні та в цілому за закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання", розроблений Міністерством розвитку громад і територій.

Документ передбачає оновлення тарифної політики, стимулювання галузевих інвестицій та, найголовніше, запровадження механізму встановлення ІТП. Як раніше наголошували в комітеті ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, цей закон спрямованих на посилення енергостійкості.

"Його реалізація має забезпечити більш стабільне й якісне теплопостачання для людей, зменшити втрати тепла в мережах і сприяти поступовому оновленню застарілої інфраструктури", — йдеться на порталі ВРУ.

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Що таке індивідуальні теплові пункти

Центральним нововведенням є можливість встановлення в житлових будинках компактних автоматизованих комплексів — індивідуальних теплових пунктів. Їх приєднують до централізованого теплопостачання задля ефективного регулювання подачі ресурсів.

Серед плюсів такого механізму виділяють:

  • наявність насосів, вимірювальних приладів і блоку управління;
  • можливість економити енергію залежно від погодних умов завдяки автоматичному регулюванню;
  • уникнення зайвих витрат енергії;
  • удосконалення порядку формування тарифів.

Загалом передбачається створення умов для модернізації інфраструктури та підвищення надійності теплопостачання для споживачів в умовах повномасштабної війни, коли Росія намагається максимально пошкодити нашу енергосистему.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що регулятор змінив правила підключення резервних джерел тепла до газорозподільних систем. Йдеться про прискорення запуску котелень у випадку пошкодження теплоелектростанцій. Це допоможе оперативно відновлювати подачу для споживачів.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 жовтня 2026 року українці почнуть отримувати платіжки за газ нового зразка. Вони будуть оформлені за єдиними стандартами відповідно до вимог ЄС. Плюс зміниться спосіб отримання рахунків і з’явиться уніфікований перелік інформації.

житло теплопостачання нововведення
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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