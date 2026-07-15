Нові платіжки за газ в Україні: які зміни чекають на споживачів з 1 жовтня

Формат платіжок за газ в Україні зміниться восени. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 1 жовтня 2026 року побутові споживачі природного газу почнуть отримувати рахунки в оновленому форматі. Зміни стосуватимуться не лише зовнішнього вигляду платіжок, а й переліку інформації, яка в них міститиметься, а також способу їх доставки.

Про те, коли українцям почнуть приходити нові платіжки за газ та що в них зміниться, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на НКРЕКП.

Як зміняться платіжки за газ в Україні восени 2026 року

Оновлення пов'язані з виконанням вимог Директиви ЄС 2024/1788. Вона передбачає європейські стандарти оформлення платіжних документів у газовій сфері. Основна мета нововведень — зробити рахунки більш зрозумілими для споживачів.

Згідно з постановою НКРЕКП №541, для всіх операторів газорозподільних мереж запровадять єдиний формат рахунків. Це означає, що незалежно від регіону України платіжки матимуть однаковий вигляд, а знайти потрібну інформацію стане простіше.

Також у документах буде визначений єдиний перелік обов'язкових даних відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" та вимог європейського законодавства.

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Ще одне важливе нововведення — можливість отримувати єдиний рахунок, у якому буде об'єднана оплата за постачання та розподіл природного газу. Крім того, у платіжках регулярно публікуватимуть актуальну інформацію від регулятора.

Нові вимоги до платіжок за газ. Фото: Скриншот/НКРЕКП

Зміниться і спосіб отримання рахунків. Кожен споживач зможе самостійно обрати, як йому зручніше отримувати платіжки — у паперовому чи електронному вигляді.

Газорозподільні компанії мають привести свої рахунки у відповідність до нових вимог не пізніше 1 жовтня 2026 року.

Навіщо вирішили змінити формат платіжок за газ

Перехід на новий формат платіжок є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Також це один із кроків реформи енергетичного сектору, яка передбачає його модернізацію, інтеграцію до європейського енергетичного ринку та впровадження сучасних стандартів роботи.

Якою буде ціна газу з 1 серпня

Для більшості побутових споживачів, які є клієнтами "Нафтогазу" (це майже 98% українських домогосподарств), тариф із 1 серпня не зміниться. Вартість природного газу й надалі становитиме 7,96 грн за кубометр.

У компанії також повідомили, що тарифний план "Фіксований" діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року, тому до цього часу перегляд ціни для його учасників не планується.

Оплачувати використаний природний газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Кінцевий термін оплати залишається без змін — до 25 числа місяця, що настає після розрахункового.

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