Повірка газового та електролічильника: коли потрібно робити і хто за це заплатить у 2026 році

Як проходить повірка газового та електролічильника. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям нагадали, що газові та електричні лічильники потрібно регулярно перевіряти. Але платити за повірку побутовим споживачам не доведеться — усі витрати покривають оператор газорозподільної мережі або постачальник електроенергії.

Про те, коли потрібно проводити повірку газових та електролічильників, а також хто оплачує перевірку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Хто платить за повірку газового та електролічильника

У відомстві пояснили, що закон зобов'язує періодично проводити повірку газових та електролічильників, а також перевіряти їх після ремонту. При цьому демонтаж, транспортування, перевірка, ремонт і повторне встановлення приладів здійснюються коштом компаній, які надають відповідні послуги.

Крім того, саме оператори мереж відповідають за те, щоб повірку провели вчасно. Якщо перевірку не організували, споживач не несе за це відповідальності.

Електролічильники перевіряють один раз на чотири роки. Як часто потрібно перевіряти газові прилади обліку лічильники, залежить від їхнього типу:

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з класом точності 1,0 проходять повірку раз на два роки;

з класом точності 1,5 перевіряють набагато рідше — раз на вісім років.

Якщо термін повірки газового лічильника припав на опалювальний сезон, її можна провести протягом трьох місяців після його завершення.

Як відбувається нарахування споживачам під час повірки лічильників

На час перевірки газового лічильника, якщо тимчасовий прилад встановити неможливо, обсяг спожитого газу визначають за середніми показниками аналогічного періоду минулого року. Якщо споживач користується газом менш ніж шість місяців, розрахунок роблять за фактичними даними.

Після завершення повірки оператор має повернути та встановити лічильник або замінити його іншим у визначені законом строки. Якщо прилад належить оператору або перебуває у власності споживача і визнаний справним, його повинні встановити не пізніше ніж через два місяці після демонтажу.

Для електролічильників у деяких випадках перевірку можуть провести без зняття приладу. Якщо демонтаж усе ж потрібен, усі роботи також оплачуватиме постачальник електроенергії.

Що буде, якщо прилад не пройде перевірку

Якщо ж газовий лічильник не пройде повірку, оператор вирішить, чи можна його відремонтувати. Якщо ремонт недоцільний, компанія безплатно встановить інший лічильник аналогічного типу. Зробити це мають у встановлені законом строки, а споживача письмово повідомлять про результати перевірки та причини заміни.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що відмовитися від встановлення нового розрахункового лічильника, який надає оператор газорозподільної мережі, побутовий споживач не може.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні власники житла мають періодично перевіряти лічильники води. Попри те, що це обов’язкова процедура, у багатьох вона все ще викликає чимало запитань. Зокрема, людей цікавить, чи можна не проходити повірку та що буде, якщо її проігнорувати.

Також Новини.LIVE розповідали, що самовільна заміна або модернізація газового обладнання може обернутися серйозними штрафами. Найчастіше порушення виникають через встановлення котла більшої потужності чи підключення нових газових приладів без погодження та внесення відповідних змін до технічних документів.