Заміна газового обладнання без дозволу: які штрафи загрожують власникам житла

Штрафи через газове обладнання в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Власники квартир і будинків, які самостійно замінюють або модернізують газове обладнання без погодження з фахівцями, ризикують отримати чималі штрафи. Особливу увагу контролюючі органи приділяють випадкам, коли люди встановлюють потужніші котли або підключають нові газові прилади без внесення змін до технічної документації.

Про те, які штрафи загрожують українцям за самовільну заміну газової плити чи котла, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посилання на консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Який штраф можна отримати самостійно замінивши газове обладнання у своєму домі

Фахівці зазначають, що серед найпоширеніших порушень — самовільна заміна газових плит і котлів, втручання в роботу лічильника, несанкціоноване підключення обладнання та збільшення його потужності без відповідних дозволів.

Розмір покарання залежить від характеру порушення. Відповідно до 103 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за незаконне використання природного газу становити від 170 до 1 700 гривень.

Однак на адміністративному штрафі, як правило, справа не закінчується. Людині можуть донарахувати вартість так званого "необлікованого об’єму" газу. У таких випадках суми можуть становити від кількох до десятків тисяч гривень.

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Фахівці пояснюють, що одне з найчастіших порушень — встановлення котла більшої потужності без погодження з оператором газорозподільної системи. Схожа ситуація виникає і при підключенні додаткових газових приладів.

В таких випадках фактичне споживання газу може перевищувати можливості наявного лічильника, що вважається порушенням правил експлуатації. Через це частина використаного палива може просто не обліковуватись.

Чому не можна самостійно замінювати газові плити та котли у себе вдома

Експерти наголошують, що самовільне втручання в систему газопостачання небезпечне не лише через можливі штрафи. Неправильно встановлене обладнання або несанкціоноване розширення мережі можуть стати причиною:

аварій;

витоків газу;

загрози для життя і здоров’я мешканців.

Саме тому заміну котлів, модернізацію систем опалення та підключення нових газових приладів потрібно довіряти лише сертифікованим спеціалістам і обов’язково оформлювати всі необхідні документи.

Також власникам осель радять регулярно проводити технічне обслуговування газового обладнання. Планові перевірки допомагають вчасно виявити несправності та знизити ризик аварійних ситуацій.

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