Замена газового оборудования без разрешения: какие штрафы грозят владельцам жилья

Штрафы за нарушения, связанные с газовым оборудованием в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Владельцы квартир и домов, которые самостоятельно заменяют или модернизируют газовое оборудование без согласования со специалистами, рискуют получить немалые штрафы. Особое внимание контролирующие органы уделяют случаям, когда люди устанавливают более мощные котлы или подключают новые газовые приборы без внесения изменений в техническую документацию.

О том, какие штрафы грозят украинцам за самовольную замену газовой плиты или котла, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения "ГазПравда".

Какой штраф можно получить за самостоятельную замену газового оборудования в своем доме

Специалисты отмечают, что среди наиболее распространенных нарушений — самовольная замена газовых плит и котлов, вмешательство в работу счетчика, несанкционированное подключение оборудования и увеличение его мощности без соответствующих разрешений.

Размер наказания зависит от характера нарушения. Согласно статье 103 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф за незаконное использование природного газа составляет от 170 до 1 700 гривен.

Однако на административном штрафе, как правило, дело не заканчивается. Человеку могут доначислить стоимость так называемого "неучтенного объема" газа. В таких случаях суммы могут составлять от нескольких до десятков тысяч гривен.

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Специалисты объясняют, что одно из самых частых нарушений — установка котла большей мощности без согласования с оператором газораспределительной системы. Похожая ситуация возникает и при подключении дополнительных газовых приборов.

В таких случаях фактическое потребление газа может превышать возможности имеющегося счетчика, что считается нарушением правил эксплуатации. Из-за этого часть использованного топлива может просто не учитываться.

Почему нельзя самостоятельно заменять газовые плиты и котлы у себя дома

Эксперты отмечают, что самовольное вмешательство в систему газоснабжения опасно не только из-за возможных штрафов. Неправильно установленное оборудование или несанкционированное расширение сети могут стать причиной:

аварий;

утечек газа;

угрозы для жизни и здоровья жильцов.

Именно поэтому замену котлов, модернизацию систем отопления и подключение новых газовых приборов следует доверять только сертифицированным специалистам и обязательно оформлять все необходимые документы.

Также владельцам жилья рекомендуют регулярно проводить техническое обслуживание газового оборудования. Плановые проверки помогают своевременно выявить неисправности и снизить риск аварийных ситуаций.

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