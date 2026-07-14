Субсидії в Україні: хто може залишитись без виплат у 2026 році

Кому можуть відмовити в субсидії у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Родини з низьким доходом, яким важко самостійно сплачувати платежі за комунальні послуги, можуть оформити субсидію. Однак таку допомогу призначають не всім. Тож варто знати кому та чому можуть відмовити у виплатах у 2026 році.

Про те, у яких випадках заявнику можуть відмовити в призначенні субсидії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Кому можуть відмовити в призначенні субсидії у 2026 році

Насамперед враховують майновий стан родини. Субсидію не призначать, якщо квартира більша за 130 квадратних метрів або приватний будинок перевищує 230 квадратів. Виняток зробили лише для багатодітних сімей.

Також проблеми можуть виникнути, якщо людина має у власності кілька житлових об'єктів. Але це правило не стосується:

непридатних для проживання будинків;

житла на тимчасово окупованих територіях,

успадкованої нерухомості, якщо її не здають в оренду.

Окремі обмеження діють і для власників автомобілів. Відмовити можуть сім'ям, які мають кілька відносно нових авто.

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Крім майна, перевіряють і фінансовий стан. Субсидію не призначать, якщо хтось із членів родини має депозит або ОВДП на суму понад 100 тисяч гривень.

Також причиною відмови може стати велика покупка або оплата послуг на суму від 100 тисяч гривень. Виняток — витрати на лікування та медичні послуги.

Ще одна важлива умова — офіційне працевлаштування. Якщо серед зареєстрованих у житлі є працездатні люди, які не працюють, не навчаються та не сплачують ЄСВ, субсидію можуть не призначити. Це правило не поширюється на студентів денної форми навчання та пенсіонерів.

Як на можливість отримувати субсидію впливають борги та виїзд за кордон

Відмовити можуть і в тому разі, якщо хтось із членів сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів поспіль без поважної причини. Однак навчання, лікування, службове відрядження або догляд за дитиною до трьох років вважаються поважними підставами.

Також право на субсидію можуть втратити сім'ї, які мають прострочені борги за комунальні послуги понад три місяці, якщо сума заборгованості перевищує 680 гривень. Це ж стосується тих, хто систематично не сплачує аліменти або раніше незаконно отримував субсидію й не повернув кошти державі.

У Пенсійному фонді наголошують, що житлові субсидії надають адресно — лише тим родинам, які справді потребують допомоги з оплатою комунальних послуг. Саме тому під час розгляду заяв враховують доходи, майно, заощадження, великі витрати та наявність боргів.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українці й далі можуть отримувати державну допомогу на оплату комунальних послуг. Розмір знижки залежить від того, до якої категорії належить людина, і може становити від 25% до повного покриття рахунків.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 липня в деяких містах України змінилися тарифи на водопостачання та водовідведення. Через це для тих, хто має житлову субсидію, розмір державної допомоги автоматично переглянуть.