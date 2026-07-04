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Головна Економіка Субсидії у 2026 році: як мобілізація та виїзд за кордон впливають на виплати

Субсидії у 2026 році: як мобілізація та виїзд за кордон впливають на виплати

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 07:25
Субсидії в Україні: чи скасовують виплати через мобілізацію або виїзд за кордон члена родини у 2026 році
Чоловік похилого віку спілкується зі співробітницею ПФУ. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Субсидія — це серйозна фінансова підтримка для багатьох українських родин. Через це дехто хвилюється, що її можуть скасувати, якщо хтось із родичів виїхав за кордон або був мобілізований. Насправді це не так. Але в окремих випадках розмір субсидії можуть переглянути.

Про те, як мобілізація чи виїзд за кордон члена сім’ї впливає на розмір субсидії, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Чи скасовують субсидію, якщо хтось із сім'ї виїхав за кордон

Сам по собі виїзд за межі України не означає втрату субсидії. Важливо, скільки часу людина перебуває за кордоном. Якщо вона відсутня понад 60 днів, її більше не враховують у складі домогосподарства під час розрахунку субсидії. 

Також на неї не нараховують норми споживання комунальних послуг, а її доходи не включають до загального доходу сім'ї.

Якщо вдома залишилися інші члени родини, субсидію не скасують. Її просто перерахують з урахуванням тих, хто фактично проживає в оселі. А от якщо за кордоном понад два місяці перебувають усі члени домогосподарства, виплату допомоги на цей період призупинять.

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Як мобілізація впливає на субсидії в Україні

Мобілізація також не позбавляє сім'ю права на субсидію. Проте про такі зміни потрібно повідомити Пенсійний фонд або орган соцзахисту, адже змінюються статус людини та її доходи.

Якщо саме мобілізований оформлював субсидію, її можна переоформити на іншого члена сім'ї або на уповноваженого представника.

Чому можуть вимагати повернути виплачені гроші

Найчастіше проблеми виникають тоді, коли люди не повідомляють про важливі зміни: 

  • переїзд;
  • виїзд за кордон;
  • зміну складу сім'ї;
  • інші обставини, які впливають на право на субсидію.

Якщо під час перевірки з'ясується, що такі дані приховали, субсидію можуть скасувати, а вже виплачені кошти — зобов'язати повернути.

Тож у 2026 році ні виїзд за кордон, ні мобілізація самі по собі не означають автоматичної втрати субсидії. Однак вони можуть вплинути на її розмір. Щоб не залишитись без допомоги й не мати проблем із Пенсійним фондом, важливо вчасно повідомляти про всі зміни та зазначати, хто фактично проживає в житлі.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців переживають, що можуть втратити житлову субсидію, якщо в їхньому помешканні досі прописані родичі, які давно там не живуть. Найчастіше така ситуація буває у пенсіонерів, коли діти чи онуки мешкають окремо, але не змінили місце реєстрації.

Також Новини.LIVE розповідали, що тим, хто ще не оформив субсидію на неопалювальний сезон, потрібно було подати заяву до 1 липня. Тоді допомогу призначили б не лише з дня звернення, а й за період з 1 травня.

комунальні послуги субсидії соцвиплати виїзд за кордон
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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