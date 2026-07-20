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Главная Экономика Энергетика Украинцам открыли доступ к важной информации про свет: что теперь можно проверить онлайн

Украинцам открыли доступ к важной информации про свет: что теперь можно проверить онлайн

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 20:36
НКРЭКП запустила новую информационную панель: украинцы смогут увидеть, как меняется производство электроэнергии
Мужчина за ноутбуком, энергосистема. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Энергорынок станет более открытым для общественности. Теперь каждый желающий сможет не просто читать новости об электроэнергии, но и самостоятельно отслеживать, как меняются объемы ее производства и потребления. Для украинцев запустили новый сервис, который поможет в этом.

О нововведении сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НКРЭКП.

На платформе регулятора появилась новая интерактивная панель с данными о структуре производства и использования электроэнергии в Украине. Он призван помочь лучше понять, как работает украинский энергорынок, какие источники генерации обеспечивают страну электроэнергией и как меняются потребности потребителей.

Что показывает новая информационная панель

Новый сервис содержит данные с момента запуска новой модели рынка электроэнергии и поможет отслеживать основные изменения в энергетике.

В частности, пользователи могут увидеть:

Читайте также:
  • какую долю в производстве электроэнергии занимают различные виды генерации;
  • как менялась структура потребления среди основных категорий потребителей;
  • как формировался энергобаланс Украины в течение последних лет;
  • какие долгосрочные тенденции наблюдаются на рынке электроэнергии.

То есть это возможность увидеть, как менялась энергетика страны на основе реальных цифр.

Зачем открыли эти данные

В НКРЭКП поясняют, что новый дашборд создан для того, чтобы сделать информацию о рынке электроэнергии более доступной.

"Новый дашборд расширяет набор открытых инструментов НКРЭКП для анализа рынка электроэнергии и предоставляет участникам рынка, органам государственной власти, исследователям и общественности удобный доступ к актуальным данным", — сообщили в регуляторе.

Это может быть полезно не только для энергетических компаний, но и для всех, кто интересуется работой украинской энергосистемы. Интерактивные графики помогут сравнить показатели за разные периоды и увидеть, как на энергорынок влияли различные события.

Где найти информацию

Ознакомиться с новым дашбордом можно на официальном сайте НКРЭКП в разделе "Индикаторы и показатели мониторинга рынка электрической энергии, подлежащие раскрытию во время действия военного положения".

Какие изменения произошли в энергосистеме Европы

В июне солнечные электростанции стран Евросоюза установили исторический рекорд, произведя 52 ТВт·ч электроэнергии, что составляет четверть всей генерации в ЕС за месяц. Впервые солнечная энергия обогнала атомные станции, газ, ветер и другие источники энергии. Еще пять лет назад солнечная энергетика обеспечивала лишь около 10% электроэнергии ЕС, а сейчас стала ключевой частью энергосистемы.

Лидерами развития солнечной энергетики стали Испания, Германия и Польша. В Испании в июне солнечные станции обеспечили 34% всей электроэнергии, в Германии — 36%, а в Польше — 24%.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новых правилах подключения резервных источников тепловой энергии к газораспределительным системам во время военного положения. Они позволят быстрее запускать резервные котельные и другие объекты теплогенерации в случаях повреждения или уничтожения основных источников тепла в результате обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине стремительно развивается ветровая энергетика. После потери 74% мощностей из-за оккупации уже в этом году планируется подключить сотни мегаватт новых ветроэлектростанций. Крупнейшие энергокомпании инвестируют в строительство ветряных электростанций, а в 2027 году ожидается еще более масштабное расширение отрасли.

электроэнергия НКРЭКУ энергосистема
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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