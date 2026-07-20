НКРЕКП відкрила новий дашборд: українці побачать, як змінюється виробництво електроенергії

Чоловік за ноутбуком, енергосистема. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Енергоринок стане більш відкритим для громадськості. Тепер кожен охочий зможе не просто читати новини про електроенергію, а й самостійно переглядати, як змінюється її виробництво та споживання. Для українців запустили новий сервіс, який допоможе у цьому.

Про нововведення розповідає Новини.LIVE з посиланням на НКРЕКП.

На платформі регулятора з'явився новий інтерактивний дашборд із даними про структуру виробництва та використання електроенергії в Україні. Він має допомогти краще розуміти, як працює український енергоринок, які джерела генерації забезпечують країну електроенергією та як змінюються потреби споживачів.

Що показує новий дашборд

Новий сервіс містить дані з моменту запуску нової моделі ринку електроенергії та допоможе відстежувати основні зміни в енергетиці.

Зокрема, користувачі можуть побачити:

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яку частку у виробництві електроенергії займають різні види генерації;

як змінювалася структура споживання серед основних категорій споживачів;

як формувався енергобаланс України протягом останніх років;

які довгострокові тенденції спостерігаються на ринку електроенергії.

Тобто це можливість подивитися, як змінювалася енергетика країни через реальні цифри.

Навіщо відкрили ці дані

У НКРЕКП пояснюють, що новий дашборд створений для того, щоб зробити інформацію про ринок електроенергії доступнішою.

"Новий дашборд розширює набір відкритих інструментів НКРЕКП для аналізу ринку електричної енергії та надає учасникам ринку, органам державної влади, дослідникам і громадськості зручний доступ до актуальних даних", — повідомили у регулятора.

Це може бути корисним не лише для енергетичних компаній, а й для всіх, хто цікавиться роботою української енергосистеми. Інтерактивні графіки допоможуть порівняти показники за різні періоди та бачити, як на енергоринок впливали різні події.

Де знайти інформацію

Ознайомитися з новим дашбордом можна на офіційному сайті НКРЕКП у розділі "Індикатори та показники моніторингу ринку електричної енергії, що підлягають розкриттю під час дії воєнного стану".

Які зміни відбулися в енергосистемі Європи

У червні сонячні електростанції країн Євросоюзу встановили історичний рекорд, виробивши 52 ТВт·год електроенергії, що становить чверть усієї генерації в ЄС за місяць. Вперше сонце випередило атомні станції, газ, вітер та інші джерела енергії. Ще п’ять років тому сонячна енергетика забезпечувала лише близько 10% електроенергії ЄС, а зараз стала ключовою частиною енергосистеми.

Лідерами розвитку сонячної енергетики стали Іспанія, Німеччина та Польща. В Іспанії у червні сонячні станції дали 34% усієї електроенергії, у Німеччині — 36%, а в Польщі — 24%.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нові правила підключення резервних джерел теплової енергії до газорозподільних систем під час воєнного стану. Вони дозволять швидше запускати резервні котельні та інші об’єкти теплогенерації у випадках пошкодження або знищення основних джерел тепла через обстріли.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні стрімко розвивається вітрова енергетика. Після втрати 74% потужностей через окупацію вже цього року планують підключити сотні мегават нових вітроелектростанцій. Найбільші енергокомпанії інвестують у будівництво вітряків, а у 2027 році очікується ще масштабніше розширення галузі.