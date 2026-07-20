Молния способна вывести технику из строя за считанные секунды: как избежать скачка напряжения

Человек перед телевизором, молния. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Летние грозы могут быть опасны не только из-за сильного дождя и шквалов. Один мощный разряд молнии может вызвать скачок напряжения в электросети, который выведет из строя телевизор, холодильник, компьютер, роутер или другую бытовую технику. Энергетики объяснили украинцам, как избежать лишних расходов на ремонт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АО "Винницаоблэнерго"

Что следует делать во время грозы

Специалисты советуют, если есть такая возможность, отключить от розетки телевизоры, компьютеры, роутеры, зарядные устройства и другую чувствительную электронику.

Также рекомендуется:

не пользоваться электроприборами без крайней необходимости;

прекратить заряжать телефон или ноутбук до окончания непогоды;

не прикасаться одновременно к электроприборам и металлическим трубам водоснабжения или отопления;

закрыть окна, чтобы избежать попадания дождя или молнии внутрь помещения.

Когда можно включать технику

После того как гроза закончилась, не стоит сразу подключать все электроприборы к сети. Лучше подождать несколько минут и только после этого постепенно включать технику.

Читайте также:

Поможет ли сетевой фильтр

В компании отмечают, что сетевые фильтры могут защитить технику от небольших перепадов напряжения. Однако от мощного импульса, возникающего из-за удара молнии, они не спасут.

Самый надежный способ обезопасить бытовую технику — физически отключить ее от электросети до начала непогоды. Несколько минут, потраченных на меры безопасности, могут помочь избежать дорогостоящего ремонта или даже полной замены техники.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина восстанавливает ветровую энергетику после потери мощностей из-за оккупации территорий. В 2026 году планируется подключить сотни мегаватт новых ветропарков, а в 2027-м — еще больше благодаря инвестициям крупных компаний и международных партнеров. При этом развитие отрасли сдерживают проблемы с финансированием и страхованием военных рисков.

Еще Новини.LIVE писали о новом законе о модернизации систем централизованного теплоснабжения, который предусматривает установку индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах. ИТП позволят автоматически регулировать подачу тепла, уменьшить потери энергии и сделать отопление более эффективным.