Блискавка здатна знищити техніку за секунди: як уникнути стрибка напруги

Людина перед телевізором, блискавка. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Літні грози можуть бути небезпечними не лише через сильний дощ та шквали. Один потужний розряд блискавки може спричинити стрибок напруги в електромережі, який виведе з ладу телевізор, холодильник, комп'ютер, роутер або іншу побутову техніку. Енергетики пояснили українцям, як уникнути зайвих витрат на ремонт.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на АТ "Вінницяобленерго"

Що варто зробити під час грози

Фахівці радять, якщо є така можливість, від'єднати від розетки телевізори, комп'ютери, роутери, зарядні пристрої та іншу чутливу електроніку.

Також рекомендують:

не користуватися електроприладами без нагальної потреби;

припинити заряджати телефон або ноутбук до завершення негоди;

не торкатися одночасно електроприладів і металевих труб водопостачання чи опалення;

зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння дощу або блискавки всередину приміщення.

Коли можна вмикати техніку

Після того як гроза закінчилася, не варто одразу підключати всі електроприлади до мережі. Краще зачекати кілька хвилин і лише після цього поступово вмикати техніку.

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Чи допоможе мережевий фільтр

У компанії зазначають, що мережеві фільтри можуть захистити техніку від невеликих перепадів напруги. Однак від потужного імпульсу, який виникає через удар блискавки, вони не врятують.

Найнадійніший спосіб убезпечити побутову техніку — фізично від'єднати її від електромережі до початку негоди. Кілька хвилин, витрачених на заходи безпеки, можуть допомогти уникнути дорогого ремонту або навіть повної заміни техніки.

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