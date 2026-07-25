Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Енергетика Світло повертатимуть швидше: ДТЕК оновив систему для аварійних бригад

Світло повертатимуть швидше: ДТЕК оновив систему для аварійних бригад

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 09:04
Відключення світла в Україні можуть скоротити: ДТЕК запустив важливе оновлення для енергетиків
Енергетики ремонтують електромережі, жінка під час блекаута. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо у вас раптово зникло світло, енергетики можуть приїхати швидше. ДТЕК Дніпровські електромережі оновила застосунок для аварійних бригад, і тепер він допомагає швидше знаходити несправності та відновлювати електропостачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією Дніпровських електромереж.

Що змінилося в застосунку

Оновлений застосунок "Мобільні бригади" працює на планшетах, які використовують електрики під час огляду мереж і ремонту. Через нього бригади отримують завдання, фіксують поломки та звітують про виконану роботу. Після оновлення можливостей стало значно більше.

Тепер працівники можуть:

  • бачити технічні паспорти обладнання;
  • переглядати історію попередніх оглядів;
  • дізнаватися про раніше виявлені дефекти;
  • знаходити потрібні об'єкти на карті;
  • будувати найкоротший маршрут до місця аварії.

Як це допоможе українцям

У ДТЕК назвали головну перевагу. Тепер менше часу знадобиться на пошук інформації та оформлення документів. Тобто бригади зможуть швидше виїжджати на місце, знаходити причину аварії та повертати світло в оселі.

Читайте також:

"Цифрові інструменти дозволяють скоротити час на пошук інформації та оформлення документів, а отже — прискорити відновлення електропостачання після аварій", — зазначив генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук.

Що ще хочуть змінити

До кінця року компанія планує ще більше розширити можливості застосунку. Зокрема, енергетики зможуть:

  • напряму отримувати заявки від клієнтів;
  • працювати з даними лічильників;
  • оформлювати надані послуги одразу на місці виконання робіт.

Зараз застосунок "Мобільні бригади" використовують 470 бригад ДТЕК Дніпровські електромережі. У компанії сподіваються, що оновлення допоможе швидше реагувати на аварії та оперативніше опрацьовувати звернення клієнтів.

Українці можуть самостійно відстежувати стан енергетики

НКРЕКП відкрила новий інтерактивний дашборд, який дозволяє українцям у режимі онлайн відстежувати основні показники роботи енергоринку. На платформі зібрано дані про структуру виробництва електроенергії, енергобаланс країни та динаміку споживання різними категоріями користувачів. Сервіс допомагає аналізувати, як змінювалася роль атомної, теплової, гідро- та відновлюваної генерації.

Новий інструмент стане корисним не лише для учасників ринку, а й для дослідників і громадськості, які отримають доступ до актуальної статистики та інтерактивних графіків. Ознайомитися з інформацією можна на офіційному сайті НКРЕКП у розділі індикаторів і показників моніторингу ринку електроенергії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні розширюють альтернативну генерацію. За перше півріччя ввели майже 415 МВт нових вітрових електростанцій, сонячна генерація вже досягла 7,3 ГВт, а потужність газових когенераційних установок — близько 1,8 ГВт. Це має зробити енергосистему більш стійкою та стабільною.

Також Новини.LIVE писали, що гроза може спалити побутову техніку. Удар блискавки може вивести з ладу телевізори, холодильники, комп’ютери та іншу техніку. Енергетики радять під час грози відключати прилади від розеток, адже навіть мережеві фільтри не завжди можуть захистити від сильного імпульсу.

ДТЕК відключення світла енергетики
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації