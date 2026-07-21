Понад 600 МВт запасу: Україна більш ніж у 300 разів наростила потужності для акумулювання електроенергії

Енергосистема, сонячні електростанції. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Українці зможуть менше страждати від графіків відключень, особливо в періоди дефіциту електроенергії. В Україні активно збільшують потужності для накопичення електроенергії. Це робиться для того, щоб в майбутньому енергосистемі було легше справлятися з піковими навантаженнями.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Новини.LIVE.

Як працюють такі системи

Йдеться про спеціальні установки зберігання енергії, які працюють як великі акумулятори. Вони накопичують електроенергію тоді, коли її виробляється більше, ніж потрібно, а потім віддають її в мережу в години найбільшого споживання. За останній рік їхні потужності зросли більш ніж у 300 разів і вже перевищили 600 МВт.

Як допоможе нове обладнання

У Міненерго зауважили, що такі системи допомагають зробити енергосистему стабільнішою та ефективніше використовувати електроенергію від сонячних й вітрових електростанцій. Наприклад, коли вдень сонячні електростанції виробляють найбільше енергії, надлишок можна накопичити. А вже ввечері чи вранці, коли споживання різко зростає, ця енергія повертатиметься в мережу.

Ці системи розвивають в межах модернізації української енергетики, щоб підвищити її стійкість та балансування під час ворожих атак.

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В Україні активно встановлюють нові генеруючі потужності. За перше півріччя 2026 року ввели в експлуатацію майже 415 МВт нових вітрових електростанцій, а загальна потужність ВЕС перевищила 1,1 ГВт. При цьому сонячна генерація вже досягла 7,3 ГВт.

Паралельно в регіонах встановлюють когенераційні газові установки, які дозволять одночасно виробляти електроенергію та тепло. Загальна потужність таких об'єктів уже становить близько 1,8 ГВт, а від початку весни в експлуатацію ввели майже 389 МВт нової газової генерації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні ухвалили закон, який має модернізувати систему централізованого теплопостачання та підвищити її енергоефективність. Одним із ключових нововведень стане встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках, що дозволить точніше регулювати подачу тепла й скоротити втрати енергії.

Також Новини.LIVE писали, що побутова техніка може постраждати під час літніх гроз від потужних стрибків напруги. Енергетики радять заздалегідь від'єднувати чутливі електроприлади від мережі, адже навіть мережеві фільтри не завжди здатні захистити їх від сильного електричного імпульсу.