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Главная Экономика Энергетика Цены на электроэнергию больше не станут неожиданностью: что дают новые контракты для бизнеса

Цены на электроэнергию больше не станут неожиданностью: что дают новые контракты для бизнеса

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 09:45
Долгосрочные контракты на электроэнергию в Украине: как это поможет бизнесу планировать расходы
ЛЭП, двое мужчин изучают документы. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

На протяжении многих лет украинский бизнес живет в постоянной тревоге из-за цен на электроэнергию. Узнать стоимость на следующий месяц можно было только в последний момент. Для любой компании важно планировать бюджет, а из-за подобных ситуаций с счетами для бизнеса это становится невозможным. Однако ситуация уже начинает меняться.

Об этом сообщил основатель компании "ЛТК Электрум" Василий Кошелюк, передают Новини.LIVE.

В чем заключалась проблема ранее

Для любого предприятия, от завода до аграрной компании, важно не только наличие электроэнергии, но и возможность заранее рассчитать будущие расходы. Каждое внезапное изменение цены на электроэнергию может свести на нет прибыльность бизнеса или производства.

До недавнего времени основным ориентиром цен для бизнеса в Украине оставался так называемый спотовый рынок. То есть цены, которые формируются ежедневно и сильно колеблются в зависимости от погоды, плановых ремонтов оборудования или аварийных ситуаций. А контракты на поставку электроэнергии напрямую обычно заключались максимум на месяц вперед. Из-за этого предприятия не могли составить четкий бюджет, спланировать экспортные контракты или модернизацию производства — ведь цена становилась известной только в последний момент.

Что существенно изменилось

Теперь крупные потребители могут покупать электроэнергию по заранее зафиксированной цене на несколько месяцев вперед. В частности, на период с августа по декабрь. Первые такие аукционы уже вызвали значительный интерес. К участию присоединились десятки компаний — от крупных трейдеров до представителей аграрного и промышленного секторов.

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Чем это выгодно для бизнеса

Новые долгосрочные контракты дают предприятиям сразу несколько преимуществ:

  1. Компании могут планировать бюджет заранее. На квартал или даже дольше, вместо того чтобы каждый месяц жить в тревоге из-за возможного внезапного подорожания.
  2. Зафиксированная цена защищает от ценовых неожиданностей. Даже если на рынке из-за дефицита электроэнергии цены резко взлетят, предприятие с долгосрочным контрактом будет платить ту цену, которую зафиксировало заранее.
  3. Для поставщиков электроэнергии долгосрочные контракты с государственными производителями становятся надёжной основой, которую можно сочетать с импортом из стран ЕС и возобновляемой энергетикой.

Как это работает в Европе

Долгосрочные контракты на электроэнергию — это давно распространенная европейская практика. На крупных энергетических биржах ЕС, таких как European Energy Exchange или Nord Pool, львиная доля электроэнергии продается именно через такие соглашения.

В Европе долгосрочные контракты выполняют две важные функции:

  1. Они позволяют инвесторам строить новые электростанции. Банки тогда охотнее предоставляют финансирование, когда видят подписанные контракты с четкими объемами и ценами.
  2. Снижают колебания цен на всем рынке. Когда основной объем электроэнергии уже зафиксирован заранее, рынок отвечает лишь за небольшие корректировки, а не диктует цены всей экономике.

Что нужно понимать

Украина только в самом начале этого пути. Первые аукционы и договоры — это пока пилотные проекты. Чтобы долгосрочные контракты стали настоящим двигателем экономики, нужно еще проработать и усовершенствовать многое, что может зависеть не только от бизнеса.

Недавно Новини.LIVE рассказывали о новом важном экологическом проекте ДТЭК. На 10 молодых аистов установили трекеры-устройства слежения. Благодаря им украинцы совсем скоро смогут отслеживать маршрут полета птиц во время миграции в онлайн-режиме.

Также Новини.LIVE сообщали, что предстоящий отопительный сезон для украинцев в очередной раз может оказаться сложным. Основной проблемой для предстоящего отопительного сезона могут стать российские атаки на энергетику. Сейчас существуют опасения относительно нехватки ракет для систем Patriot.

аукцион электроэнергия бизнес
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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