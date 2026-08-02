Долгосрочные контракты на электроэнергию в Украине: как это поможет бизнесу планировать расходы

ЛЭП, двое мужчин изучают документы. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

На протяжении многих лет украинский бизнес живет в постоянной тревоге из-за цен на электроэнергию. Узнать стоимость на следующий месяц можно было только в последний момент. Для любой компании важно планировать бюджет, а из-за подобных ситуаций с счетами для бизнеса это становится невозможным. Однако ситуация уже начинает меняться.

Об этом сообщил основатель компании "ЛТК Электрум" Василий Кошелюк, передают Новини.LIVE.

В чем заключалась проблема ранее

Для любого предприятия, от завода до аграрной компании, важно не только наличие электроэнергии, но и возможность заранее рассчитать будущие расходы. Каждое внезапное изменение цены на электроэнергию может свести на нет прибыльность бизнеса или производства.

До недавнего времени основным ориентиром цен для бизнеса в Украине оставался так называемый спотовый рынок. То есть цены, которые формируются ежедневно и сильно колеблются в зависимости от погоды, плановых ремонтов оборудования или аварийных ситуаций. А контракты на поставку электроэнергии напрямую обычно заключались максимум на месяц вперед. Из-за этого предприятия не могли составить четкий бюджет, спланировать экспортные контракты или модернизацию производства — ведь цена становилась известной только в последний момент.

Что существенно изменилось

Теперь крупные потребители могут покупать электроэнергию по заранее зафиксированной цене на несколько месяцев вперед. В частности, на период с августа по декабрь. Первые такие аукционы уже вызвали значительный интерес. К участию присоединились десятки компаний — от крупных трейдеров до представителей аграрного и промышленного секторов.

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Чем это выгодно для бизнеса

Новые долгосрочные контракты дают предприятиям сразу несколько преимуществ:

Компании могут планировать бюджет заранее. На квартал или даже дольше, вместо того чтобы каждый месяц жить в тревоге из-за возможного внезапного подорожания. Зафиксированная цена защищает от ценовых неожиданностей. Даже если на рынке из-за дефицита электроэнергии цены резко взлетят, предприятие с долгосрочным контрактом будет платить ту цену, которую зафиксировало заранее. Для поставщиков электроэнергии долгосрочные контракты с государственными производителями становятся надёжной основой, которую можно сочетать с импортом из стран ЕС и возобновляемой энергетикой.

Как это работает в Европе

Долгосрочные контракты на электроэнергию — это давно распространенная европейская практика. На крупных энергетических биржах ЕС, таких как European Energy Exchange или Nord Pool, львиная доля электроэнергии продается именно через такие соглашения.

В Европе долгосрочные контракты выполняют две важные функции:

Они позволяют инвесторам строить новые электростанции. Банки тогда охотнее предоставляют финансирование, когда видят подписанные контракты с четкими объемами и ценами. Снижают колебания цен на всем рынке. Когда основной объем электроэнергии уже зафиксирован заранее, рынок отвечает лишь за небольшие корректировки, а не диктует цены всей экономике.

Что нужно понимать

Украина только в самом начале этого пути. Первые аукционы и договоры — это пока пилотные проекты. Чтобы долгосрочные контракты стали настоящим двигателем экономики, нужно еще проработать и усовершенствовать многое, что может зависеть не только от бизнеса.

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