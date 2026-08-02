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Головна Економіка Енергетика Ціни на електроенергію більше не будуть сюрпризом: що дають нові контракти для бізнесу

Ціни на електроенергію більше не будуть сюрпризом: що дають нові контракти для бізнесу

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 09:45
Довгострокові контракти електроенергії в Україні: як це допоможе бізнесу планувати витрати
ЛЕП, два чоловіки дивляться в папери. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Роками український бізнес живе у постійній тривозі через ціни на електроенергію. Дізнатися вартість на наступний місяць можна було лише в останній момент. Для будь-яких компаній важливе планування бюджету, а через подібні ситуації з платіжками для бізнесу стає неможливим. Проте ситуація вже починає змінюватися.

Про це повідомив засновник компанії "ЛТК Електрум" Василь Кошелюк, передають Новини.LIVE.

У чому проблема була раніше

Для будь-якого підприємства, від заводу до аграрної компанії, важлива не лише наявність електроенергії, а й можливість прорахувати майбутні витрати наперед. Кожна раптова зміна ціни на електроенергію може звести нанівець прибутковість бізнесу чи виробництва.

Донедавна основним орієнтиром цін для бізнесу в Україні залишався так званий спотовий ринок. Тобто, ціни, які формуються щодня та сильно коливаються залежно від погоди, планових ремонтів обладнання чи аварійних ситуацій. А контракти на постачання електроенергії напряму зазвичай укладали максимум на місяць наперед. Через це підприємства не могли скласти чіткий бюджет, спланувати експортні контракти чи модернізацію виробництва — адже ціна ставала відомою лише в останній момент.

Що суттєво змінилося

Тепер великі споживачі можуть купувати електроенергію із заздалегідь зафіксованою ціною на кілька місяців наперед. Зокрема, на період із серпня по грудень. Перші такі аукціони вже викликали значний інтерес. До участі долучилися десятки компаній — від великих трейдерів до представників аграрного та промислового секторів.

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Чим це корисно для бізнесу

Нові довгострокові контракти надають підприємствам одразу кілька переваг:

  1. Компанії можуть планувати бюджет наперед. На квартал чи навіть довше, замість того щоб щомісяця жити в тривозі через можливе раптове подорожчання.
  2. Зафіксована ціна захищає від цінових несподіванок. Навіть якщо на ринку через дефіцит електроенергії ціни різко стрибнуть вгору, підприємство з довгостроковим контрактом  платитиме ту ціну, яку зафіксувало заздалегідь.
  3. Для постачальників електроенергії довгострокові контракти з державними виробниками стають надійною основою, яку можна поєднувати з імпортом з країн ЄС та відновлювальною енергетикою. 

Як це працює в Європі

Довгострокові контракти на електроенергію — це давно поширена європейська практика. На великих енергетичних біржах ЄС, таких як European Energy Exchange чи Nord Pool, левова частка електроенергії продається саме через такі угоди.

У Європі довгострокові контракти виконують дві важливі функції:

  1. Вони дозволяють інвесторам будувати нові електростанції. Банки тоді охочіше дають фінансування, коли бачать підписані контракти з чіткими обсягами й цінами.
  2. Знижують коливання цін на всьому ринку. Коли основний обсяг електроенергії вже зафіксовано заздалегідь, ринок відповідає лише за невеликі коригування, а не диктує ціни всій економіці.

Що варто розуміти

Україна лише на самому початку цього шляху. Перші аукціони та договори — це поки пілотні проєкти. Щоб довгострокові контракти стали справжнім рушієм економіки, потрібно ще проробити і вдосконалити багато чого, що може залежати не лише від бізнесу.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про новий важливо екологічний проєкт ДТЕК. На 10 молодих лелек встановили трекери-відслідковувачі. Завдяки ним, українці зовсім скоро зможуть відстежувати рух польоту птахів під час міграції в онлайн-режимі. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що вкотре майбутній опалювальний сезон для українців може бути складним. Основною проблемою для майбутнього опалювального сезону можуть стати російські атаки на енергетику. Зараз існують побоювання щодо нестачі ракет для систем Patriot.

аукціон електроенергія бізнес
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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