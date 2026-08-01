Енергосистема готова, але є нюанс: чому українцям радять готуватися до важкої зими

Жінка в темряві, лінії електропередач. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Україна може увійти в цю зиму краще підготовленою, ніж будь-коли за час повномасштабної війни. Але це не гарантує спокійної зими. Навпаки, фахівці вже зараз називають майбутній опалювальний сезон одним із найважчих. Головна загроза не в нестачі електроенергії, а в тому, чи вдасться захистити енергетичні об'єкти від нових російських атак.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Forbes.

Чому цю зиму вже зараз називають найскладнішою

Основна проблема криється у нестачі ракет для систем Patriot. Саме вони збивають російські балістичні ракети, які останнім часом все частіше б'ють по українській інфраструктурі.

За даними лондонського Центру інформаційної стійкості, з 522 балістичних ракет, які Росія випустила по Україні з початку 2026 року, близько 70% досягли своїх цілей. За словами фахівців, якщо захисту буде недостатньо, під удар можуть потрапити теплові електростанції та інші об'єкти генерації. А відновити їх до морозів майже неможливо.

Як Україна готується до опалювального сезону

Попри всі ризики, цього року ситуація виглядає краще, ніж у попередні. До початку опалювального сезону в Україні планують повернути в роботу ще приблизно 6–6,5 ГВт потужностей. Це стане можливим після завершення ремонтів:

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атомних енергоблоків;

теплових електростанцій;

гідроелектростанцій;

запуску нових об'єктів розподіленої генерації.

У результаті країна може отримати близько 18 ГВт доступної потужності. Приблизно стільки електроенергії Україна споживає взимку за звичайної морозної погоди.

Крім цього, Україна може імпортувати ще до 2,1 ГВт електроенергії з країн ЄС.

Яка роль додаткової генерації

За словами експертів, цього року значно просунулися й проєкти з будівництва нової генерації. На кінець липня в Україні вже працює:

близько 1,8 ГВт газової розподіленої генерації;

ще понад 530 МВт зараз будуються;

потужність систем накопичення електроенергії вже перевищила 600 МВт.

Саме такі невеликі електростанції вважаються більш стійкими до атак, адже їх важче одночасно вивести з ладу.

За якої умови зима може пройти спокійно

Попри позитивну підготовку, вирішальним фактором усе одно залишається протиповітряна оборона. Якщо Росія знову почне масовано бити по електростанціях, навіть додаткові потужності можуть не врятувати ситуацію.

Особливо вразливими залишаються великі міста. Наприклад, майже 70% теплопостачання Києва забезпечують лише три великі теплоелектроцентралі. Якщо вони зазнають серйозних пошкоджень, швидко замінити їх звичайними котельнями просто не вийде.

Тому наприкінці липня Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа із проханням допомогти Україні пережити зиму. Президент попросив передати 300 ракет-перехоплювачів Patriot, адже українські запаси майже вичерпалися.

Трамп пообіцяв спробувати допомогти, хоча визнав, що самі США зараз також відчувають дефіцит цих ракет.

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