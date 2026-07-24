Попри санкції Росія нарощує прибутки від нафти: що прогнозують аналітики

Танкер, видобуток нафти. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Світові ціни на нафту знову грають на руку Кремлю. Попри війну і санкції, вже в липні Росія може отримати значно більше грошей від продажу нафти й газу, ніж торік, і спрямувати їх на продовження війни проти України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

За підрахунками Reuters, у липні доходи російського бюджету від нафти та газу можуть зрости майже на 60% порівняно з липнем минулого року. Причина у високих світових цінах на нафту. Крім того, Росія отримала більше надходжень завдяки збільшенню податку на видобуток нафти у другому кварталі.

Росія залишається одним із найбільших виробників і експортерів нафти у світі, після США та Саудівської Аравії. Продаж нафти й газу забезпечує близько 20% усіх доходів російського бюджету. Як раз ці кошти використовуються для фінансування військової агресії проти України.

Скільки Росія заробила за рік

Попри очікуване зростання у липні, загалом за перші сім місяців Росія, ймовірно, отримає на 11% менше нафтогазових доходів, ніж за аналогічний період минулого року. За оцінками Reuters, за січень–липень вони можуть становити близько 4,9 трильйонів рублів. Офіційні дані за липень Міністерство фінансів РФ планує оприлюднити 5 серпня.

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У бюджеті на 2026 рік Росія заклала 8,92 трильйонів рублів доходів від нафти й газу, а загальні доходи бюджету мають перевищити 40 трильйонів рублів.

Для порівняння, у 2025 році нафтогазові надходження до російського бюджету впали на 24% і становили 8,48 трильйонів рублів. Це був найнижчий показник із 2020 року.

Як на ринок нафти вплинули атаки на Росію

Після атаки українських безпілотників на чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму різко скоротився видобуток нафти на найбільшому родовищі Казахстану. Через призупинення роботи одного з головних маршрутів експорту видобуток на родовищі впав більш ніж удвічі — з середніх 925 тисяч до 406 тисяч барелів на добу. Виробництво нафти й газового конденсату в Казахстані зменшилося з 2,07 мільйона до 1,63 мільйона барелів на добу.

Через цей термінал проходить понад 80% експорту казахстанської нафти, тому будь-які перебої одразу позначаються на роботі нафтової галузі та постачанні сировини на світові ринки. Оскільки Казахстан забезпечує близько 2% світового видобутку нафти, проблеми з роботою цього маршруту можуть впливати не лише на економіку країни, а й на глобальний нафтовий ринок.

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