Атака на нафтовий термінал РФ вдарила по Казахстану: видобуток нафти різко впав

Видобуток нафти, удар по російському НПЗ. Фото: Magnific, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Після атаки на один із ключових нафтових терміналів Росії проблеми виникли не лише в РФ. У Казахстані різко скоротився видобуток нафти на найбільшому родовищі країни, бо саме через цей маршрут експортується найбільша кількість казахстанської нафти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Видобуток нафти різко впав

На найбільшому нафтовому родовищі Казахстану Тенгіз суттєво скоротили видобуток. Це сталося після зупинки роботи чорноморського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) біля Новоросійська, який пошкодили українські дрони.

22 липня на родовищі видобували лише 406 тисяч барелів нафти на добу, хоча в середньому протягом липня обсяг становив 925 тисяч барелів.

У чому загроза для нафтової галузі

Загалом видобуток нафти та газового конденсату в Казахстані скоротився з 2,07 млн до 1,63 млн барелів на добу. Причина у призупиненні відвантаження через термінал КТК. Адже ним проходить більш ніж 80% експорту казахстанської нафти, тому будь-які перебої одразу впливають на роботу нафтової галузі.

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Яка роль Казахстану на ринку нафти

Казахстан забезпечує близько 2% світового видобутку нафти, а більшу частину сировини постачає на світові ринки саме через Каспійський трубопровідний консорціум. Тому проблеми з його роботою можуть впливати не лише на економіку країни, а й на ситуацію на світовому нафтовому ринку.

Що відбувається з нафтовою галуззю у Росії

Українські далекобійні безпілотники все частіше завдають ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Нещодавньою ціллю став Омський нафтопереробний завод у Сибіру, який розташований приблизно за 2 400 кілометрів від українського кордону. Такі атаки свідчать про зростаючі труднощі Росії із захистом стратегічних підприємств паливно-енергетичного комплексу, адже систем протиповітряної оборони недостатньо, щоб прикрити всі важливі об'єкти.

Експерти вважають, що ураження нафтопереробних заводів, нафтобаз і транспортної інфраструктури поступово посилює тиск на російську нафтову галузь. За оцінками компанії Fire Point, українські дрони FP-1 вже можуть долати понад 3 300 кілометрів, а в перспективі їхня дальність може зрости до 4 000 кілометрів. Тобто під загрозою можуть опинитися ще більше підприємств нафтової промисловості, зокрема великі НПЗ, нафтопроводи та насосні станції, які забезпечують транспортування російської нафти.

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