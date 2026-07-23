Ціни на пальне в Україні: скільки коштує літр та до чого готуватися водіям

Авто на АЗС, заправка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після нового стрибка світових цін на нафту українці знову почали хвилюватися, чи не зникне пальне з АЗС і чи не доведеться платити за літр бензину по 100 гривень. Наразі дефіциту наразі не очікують. Водночас усе залежатиме від ситуації на світовому ринку та рішень нового уряду.

Про це повідомив аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко в ефірі Ранок.LIVE.

Дефіциту пального не прогнозують

За словами Сіренка, інформація про можливу нестачу бензину чи дизеля не відповідає реальній ситуації.

"Я дуже здивований тезою про дефіцит, у мене таких даних немає. У нас багато обсягу постійно в русі в бік України. Ми контрактуємо на декілька тижнів, а іноді й місяців наперед, і цей ресурс доходить", — пояснив експерт.

Він зазначає, що українські компанії заздалегідь закуповують пальне, тому зараз проблем із його постачанням немає.

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Чому ціни можуть піднятися

Водночас нові партії бензину та дизеля вже купують за значно вищими світовими цінами. За словами експерта, лише за кілька тижнів дизельне пальне на європейському ринку суттєво подорожчало.

"Той же дизель уже торгується по 1230 доларів за тонну на Лондонській біржі. На початку липня він коштував близько 800 доларів за тонну", — сказав Сіренко.

При цьому українські АЗС поки що не повністю відобразили це зростання у своїх цінах.

Чи буде бензин по 100 гривень

Сіренко вважає, що такого сценарію можна уникнути, якщо уряд ухвалить правильні рішення.

Він нагадав, що зараз в Україні змінився прем'єр-міністр і висловив сподівання, що новий очільник уряду, який добре знається на паливному ринку, не повторить помилок попереднього керівництва.

"Можна знизити податки на нафтопродукти. Якщо зараз можна тимчасово посунутись у грошах, які надходять у держбюджет, то ми до 100 гривень за літр не дострибнемо, якщо якась халепа не станеться у світі", — зазначив експерт.

При цьому він наголошує, що не йдеться про повне скасування податків на пальне. Можна тимчасово застосувати механізм плаваючого акцизу, який уже використовують деякі країни. Коли нафта дорожчає — податки зменшують, а коли дешевшає — повертають до звичного рівня.

На думку Сіренка, це допоможе зробити ціни на українських заправках більш прогнозованими і не допустити різкого стрибка вартості пального.

Скільки зараз коштує пальне в Україні

Станом на 23 липня на АЗС такі ціни на пальне:

OKKO

бензин Pulls 100 — 91,90 гривень за літр;

бензин Pulls 95 — 84,90 гривень за літр;

бензин А-95 Євро — 81,90 гривень за літр;

дизель Pulls — 87,90 гривень за літр;

дизель Євро — 84,90 гривень за літр;

автогаз — 41,90 гривень за літр.

WOG

бензин 100 — 92,90 гривень за літр;

бензин 95 Mustang — 85,90 гривень за літр;

бензин А-95 Євро — 82,90 гривень за літр;

дизель Mustang — 88,90 гривень за літр;

дизель Євро-5 — 85,90 гривень за літр;

автогаз — 41,90 гривень за літр.

SOCAR

бензин NANO 100 — 93,90 гривень за літр;

бензин NANO 95 — 86,90 гривень за літр;

бензин А-95 — 83,90 гривень за літр;

дизель NANO Extro — гривень за літр;

дизель NANO — гривень за літр;

автогаз — 41,90 гривень за літр.

"Укрнафта"

бензин 98 Energy — 84,90 гривень за літр;

бензин 95 Energy — 80,90 гривень за літр;

бензин А-95 — 77,90 гривень за літр;

бензин А-92 — 75,90 гривень за літр;

дизель Energy — 82,40 гривень за літр;

дизель — 80,40 гривень за літр;

автогаз — 38,40 гривень за літр.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто керує найбільшими АЗС України. Паливний ринок за останні роки суттєво змінився через війну, зміну власників активів і консолідацію мереж АЗС. Частина заправок перейшла під контроль держави або нових інвесторів, що призвело до перерозподілу лідерських позицій серед найбільших операторів.

Також Новини.LIVE писали, що Україна приводить паливний ринок до стандартів Європейського Союзу. Одним із таких кроків стало запровадження обов'язкового додавання біокомпонентів до бензину й дизельного пального, а також нових європейських позначень на автозаправних станціях.