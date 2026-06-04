Купити бензин в Росії стало майже нереально: що відбувається на ринку пального

Проблеми на ринку пального в Росії. Фото: кадр із відео, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Внаслідок успішних атак Збройних сил України по нафтопереробних заводах на території Росії в багатьох регіонах ввели обмеження на продаж пального. АЗС змушені відмовляти водіям через нестачу бензину та дизелю. А росіяни масово скаржаться на проблеми в соціальних мережах і месенджерах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з продажем пального в РФ.

Обмеження на продаж бензину

Російські ЗМІ почали публікувати інформацію про дефіцит бензину та дизелю в різних областях країни. Щонайменше в 15-регіонах, включно з Москвою і Санкт-Петербургом, запровадили обмеження на реалізацію пального. Ми зібрали доступні відомості про ситуацію в одне невелике зведення.

Після ударів українських БПЛА по Рязанському нафтопереробному заводу там почалися перебої з постачанням марок АІ-92 та АІ-95 ще на початку травня. В тимчасово окупованому Криму водіям продають бензин виключно за ваучерами, через що російські відпочивальники не можуть покинути півострів. Заправні станції "Роснефти" в Бєлгородській та Курській областях на початку червня припинили відвантаження в каністри, в деяких містах встановили обмеження на кількість літрів в одні руки — не більше 20-ти. В Москві на АЗС мережі "ОРТК" реалізують не більше 60 літрів бензину та 100 літрів дизелю на автомобіль. Аналогічна ситуація в Підмосков'ї та Санкт-Петербургзі — купити пальне на заправках "Роснефти", "Лукойлу" і "Газпрому" можна лише з обмеженнями. Паливна криза дістала навіть північні та північно-західні регіони Росії: в Новгородській області віддають максимум 20 літрів бензину на клієнта. В соціальних мережах жителі Мурманської області масово скаржаться на повну відсутність пального на деяких станціях. На території Воронезької області локальні оператори відмовляються продавати в каністри, плюс виник дефіцит бензину АІ-95 та АІ-98, хоча місцева влада пояснює проблеми внутрішніми логістичними причинами постачальника. "Тимчасові" обмеження на продаж ввели в деяких регіонах Карелії, Орловській і Томській областях, а також у Коряцькому окрузі Камчатського краю.

Колапс на ринку пального в Росії. Фото: скриншот

Колапс на ринку пального в Росії. Фото: скриншот

Колапс на ринку пального в Росії. Фото: скриншот

Колапс на ринку пального в Росії. Фото: скриншот

Колапс на ринку пального в Росії. Фото: скриншот

Колапс на ринку пального в Росії. Фото: скриншот 1 / 6











Що цікаво, російський уряд відмовляється визнати дефіцит на ринку пального. Віце-прем'єр РФ Олександр Новак у четвер, 4 червня, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму назвав ситуацію "стабільною". За його словами, ціни на заправках зростають відповідно до темпів інфляції, а нестача бензину в багатьох регіонах нібито пов’язана з порушеннями логістики.

Водночас, за підрахунками Bloomberg, лише протягом травня 2026 року Україна здійснила мінімум 16 атак на російські нафтопереробні заводи. Безпілотники уразили вісім із 10 найбільших НПЗ, завдяки чому вдалося спровокувати нинішній дефіцит на ринку пального.

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Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні різко зріс попит на паливні дрова. Від початку 2026 року вдалося реалізувати майже 1,1 млн кубометрів деревини. Однак значні обсяги купівлі не призведуть до дефіциту ресурсу на наступний опалювальний сезон.