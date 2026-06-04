Купить бензин в России стало почти нереально: что происходит на рынке топлива

Проблемы на рынке топлива в России. Фото: кадр из видео, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Вследствие успешных атак Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам на территории России во многих регионах ввели ограничения на продажу топлива. АЗС вынуждены отказывать водителям из-за нехватки бензина и дизеля. А россияне массово жалуются на проблемы в социальных сетях и мессенджерах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с продажей топлива в РФ.

Ограничения на продажу бензина

Российские СМИ начали публиковать информацию о дефиците бензина и дизеля в разных областях страны. По меньшей мере в 15 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, ввели ограничения на реализацию топлива. Мы собрали доступные сведения о ситуации в одну небольшую сводку.

После ударов украинских БПЛА по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу там начались перебои с поставками марок АІ-92 та АІ-95 еще в начале мая. Во временно оккупированном Крыму водителям продают бензин исключительно по ваучерам, из-за чего российские отдыхающие не могут покинуть полуостров. Заправочные станции "Роснефти" в Белгородской и Курской областях в начале июня прекратили отгрузку в канистры, в некоторых городах установили ограничения на количество литров в одни руки — не более 20-ти. В Москве на АЗС сети "ОРТК" реализуют не более 60 литров бензина и 100 литров дизеля на автомобиль. Аналогичная ситуация в Подмосковье и Санкт-Петербурге — купить топливо на заправках "Роснефти", "Лукойла" и "Газпрома" можно лишь с ограничениями. Топливный кризис достал даже северные и северо-западные регионы России: в Новгородской области отдают максимум 20 литров бензина на клиента. В социальных сетях жители Мурманской области массово жалуются на полное отсутствие топлива на некоторых станциях. На территории Воронежской области локальные операторы отказываются продавать в канистры, плюс возник дефицит бензина АІ-95 и АІ-98, хотя местные власти объясняют проблемы внутренними логистическими причинами поставщика. "Временные" ограничения на продажу ввели в некоторых регионах Карелии, Орловской и Томской областях, а также в Корякском округе Камчатского края.

Коллапс на рынке топлива в России. Фото: скриншот

Коллапс на рынке топлива в России. Фото: скриншот

Коллапс на рынке топлива в России. Фото: скриншот

Коллапс на рынке топлива в России. Фото: скриншот

Коллапс на рынке топлива в России. Фото: скриншот

Коллапс на рынке топлива в России. Фото: скриншот 1 / 6











Что интересно, российское правительство отказывается признать дефицит на рынке топлива. Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг, 4 июня, во время Петербургского международного экономического форума назвал ситуацию "стабильной". По его словам, цены на заправках растут в соответствии с темпами инфляции, а нехватка бензина во многих регионах якобы связана с нарушениями логистики.

В то же время, по подсчетам Bloomberg, только в течение мая 2026 года Украина осуществила минимум 16 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Беспилотники поразили восемь из 10 крупнейших НПЗ, благодаря чему удалось спровоцировать нынешний дефицит на рынке топлива.

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Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что изменится для украинцев в Германии в ближайшее время. В конце июня завершится действие временной скидки на акцизный налог на топливо. Благодаря нововведению в свое время удалось снизить стоимость бензина на местных АЗС.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине резко вырос спрос на топливные дрова. С начала 2026 года удалось реализовать почти 1,1 млн кубометров древесины. Однако значительные объемы покупки не приведут к дефициту ресурса на следующий отопительный сезон.