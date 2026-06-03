Главные нововведения лета 2026 года: к каким изменениям готовиться украинцам

Люди гуляют по улице города. Фото: Новини.LIVE

В течение лета 2026 года предполагается введение новых правил для украинцев. Они коснутся бронирования сотрудников, лимитов на переводы для ФЛП и юридических лиц, маркировки топлива на АЗС и не только. Мы разобрались, к каким нововведениям готовиться нашим гражданам в течение июня-августа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных нововведениях лета 2026 года.

Новые правила бронирования

В конце мая Кабинет Министров принял решение о введении новых требований к бронированию военнообязанных. Во-первых, уровень минимальной зарплаты подняли с 2,5 до 3 МЗП.

То есть ранее работодатель должен был выплачивать не менее 21 618 грн, чтобы забронировать одного человека, а после принятия изменений лимит составит 25 941 грн. В то же время для предприятий на прифронтовых территориях сохранится предыдущий уровень минимальной заработной платы.

Также центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны до 10 июня переутвердить критерии критичности, а бизнесу придется подтвердить свой статус заново, учитывая все обновления. Однако автоматического аннулирования не будет, а действующие бронирования сохранятся до 1 сентября.

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Лимиты на переводы для ФЛП

Украинские банки 14 мая 2026 года подписали обновленный Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. В документе говорится об утверждении лимитов на переводы для ФЛП и юридических лиц.

Они вступят в силу в августе и будут находиться на таком уровне:

для предпринимателей 1 группы — 600 000 грн в месяц;

для предпринимателей 2 и 3 группы — 3 млн грн в месяц.

Ограничения для юридических лиц включают лимит до 5 млн грн в месяц. Нововведение коснется лишь новых и "усыпленных" ФЛП, а также высокорисковых юрлиц. Ближе к концу года лимиты на переводы будут снижены, поскольку начнется второй этап реализации норм.

Бензин с биоэтанолом

С 1 июля в Украине начнут продавать топливо со спиртом, точнее — биоэтанолом. Это часть имплементации стандартов Европейского Союза. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, биоэтанол позволяет минимизировать логистические расходы и снизить себестоимость бензина.

"Его использование является привычной практикой для стран ЕС. Абсолютное большинство автомобилистов может быть спокойно за техническое состояние своего транспорта. Двигатели, выпущенные после 2000 года, уже адаптированы к использованию бензина с долей биоэтанола", — уточнил Высоцкий.

АЗС придется отказаться от привычных названий вроде А-92 или А-95, заменив их европейскими маркировками Е5, Е10 или B7 (цифры обозначают процент биоэтанола). Эксперты убеждают, что стоимости бензина и дизеля ничего не угрожает, потому что часть сетей АЗС давно продают такое топливо.

Плюс водителям не стоит волноваться из-за негативного влияния спирта на автомобильные двигатели. Большинство современных транспортных средств полностью адаптированы к этому.

Программа "Национальный кэшбек"

До 30 июня 2026 года украинцы должны потратить накопленные в рамках программы деньги, иначе они "сгорят", то есть вернутся в государственный бюджет. В то же время "Национальный кэшбек" продолжит функционировать, а выплаты за май граждане получат в июле.

Средства дальше будут начислять после 20 числа следующего месяца за предыдущий. Ставка останется неизменной — 5% или 15% в зависимости от категории продукции. Кэшбек можно потратить на оплату коммунальных услуг, доставку посылок, книги, еду, медицинские средства, благотворительность и прочее.

Ранее Новини.LIVE писали о главных нововведениях июня 2026 года. Некоторым пенсионерам осуществят перерасчет денежного обеспечения, а крупный и средний бизнес сможет получить кредиты на строительство собственной генерации. Плюс до 10 июня украинцы должны оцифровать трудовую книжку, дабы не потерять накопленный стаж.

Также Новини.LIVE рассказывали, до какого числа ФЛП должны заплатить налоги. В июне крайняя дата — 20 число, до которого надо внести военный сбор и единый налог на соответствующие счета. Для ФЛП 3 группы финансовых обязательств в июне нет.