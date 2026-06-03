Головні нововведення літа 2026 року: до яких змін готуватися українцям

Люди гуляють вулицею міста. Фото: Новини.LIVE

Протягом літа 2026 року передбачається запровадження нових правил для українців. Вони торкнуться бронювання працівників, лімітів на перекази для ФОП та юридичних осіб, маркування пального на АЗС і не тільки. Ми розібралися, до яких нововведень готуватися нашим громадянам протягом червня-серпня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головні нововведення літа 2026 року.

Нові правила бронювання

Наприкінці травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення нових вимог до бронювання військовозобов'язаних. По-перше, рівень мінімальної зарплати підняли з 2,5 до 3 МЗП.

Тобто раніше роботодавець мав виплачувати щонайменше 21 618 грн, аби забронювати одну людину, а після ухвалення змін ліміт становитиме 25 941 грн. Водночас для підприємств на прифронтових територіях збережеться попередній рівень мінімальної заробітної плати.

Також центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації повинні до 10 червня перезатвердити критерії критичності, а бізнесу доведеться підтвердити свій статус заново, враховуючи всі оновлення. Проте автоматичного анулювання не буде, а чинні бронювання збережуться до 1 вересня.

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Ліміти на перекази для ФОП

Українські банки 14 травня 2026 року підписали оновлений Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. У документі йдеться про затвердження лімітів на перекази для ФОП та юридичних осіб.

Вони наберуть чинності у серпні та перебуватимуть на такому рівні:

для підприємців 1 групи — 600 000 грн на місяць;

для підприємців 2 і 3 групи — 3 млн грн на місяць.

Обмеження для юридичних осіб включають ліміт до 5 млн грн на місяць. Нововведення торкнеться лише нових і "приспаних" ФОП, а також високоризикових юросіб. Ближче до кінця року ліміти на перекази будуть знижені, оскільки почнеться другий етап реалізації норм.

Бензин з біоетанолом

З 1 липня в Україні почнуть продавати пальне зі спиртом, точніше — біоетанолом. Це частина імплементації стандартів Європейського Союзу. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, біоетанол дозволяє мінімізувати логістичні витрати і знизити собівартість бензину.

"Його використання є звичною практикою для країн ЄС. Абсолютна більшість автомобілістів може бути спокійна за технічний стан свого транспорту. Двигуни, випущені після 2000 року, вже адаптовані до використання бензину з часткою біоетанолу", — уточнив Висоцький.

АЗС доведеться відмовитися від звичних назв на кшталт А-92 чи А-95, замінивши їх європейськими маркуваннями Е5, Е10 чи B7 (цифри позначають відсоток біоетанолу). Експерти переконують, що вартості бензину і дизелю нічого не загрожує, бо частина мереж АЗС давно продають таке пальне.

Плюс водіям не варто хвилюватися через негативний вплив спирту на автомобільні двигуни. Більшість сучасних транспортних засобів повністю адаптовані до цього.

Програма "Національний кешбек"

До 30 червня 2026 року українці повинні витратити накопичені у межах програми кошти, інакше вони "згорять", тобто повернуться в державний бюджет. Водночас "Національний кешбек" продовжить функціонувати, а виплати за травень громадяни отримають у липні.

Кошти далі будуть нараховувати після 20 числа наступного місяця за попередній. Ставка залишиться незмінною — 5% або 15% залежно від категорії продукції. Кешбек можна витратити на оплату комунальних послуг, доставку посилок, книжки, їжу, медичні засоби, благодійність тощо.

Раніше Новини.LIVE писали про головні нововведення червня 2026 року. Деяким пенсіонерам здійснять перерахунок грошового забезпечення, а великий і середній бізнес зможе отримати кредити на будівництво власної генерації. Плюс до 10 червня українці повинні оцифрувати трудову книжку, аби не втратити накопичений стаж.

Також Новини.LIVE розповідали, до якого числа ФОП повинні заплатити податки. В червні крайня дата — 20 число, до якого треба внести військовий збір і єдиний податок на відповідні рахунки. Для ФОП 3 групи фінансових зобов'язань у червні немає.