Цены на топливо в Украине: сколько стоит литр и к чему следует готовиться водителям

Автомобиль на АЗС, заправка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После очередного скачка мировых цен на нефть украинцы вновь начали беспокоиться, не исчезнет ли топливо с АЗС и не придется ли платить за литр бензина по 100 гривен. Пока дефицита не ожидается. В то же время все будет зависеть от ситуации на мировом рынке и решений нового правительства.

Об этом сообщил аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко в эфире программы Ранок.LIVE.

Дефицита топлива не прогнозируют

По словам Сиренко, информация о возможной нехватке бензина или дизеля не соответствует реальной ситуации.

"Я очень удивлен тезисом о дефиците, у меня таких данных нет. У нас постоянно в движении в сторону Украины большие объемы. Мы заключаем контракты на несколько недель, а иногда и месяцев вперед, и этот ресурс доходит", — пояснил эксперт.

Он отмечает, что украинские компании заранее закупают топливо, поэтому сейчас проблем с его поставками нет.

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Почему цены могут вырасти

В то же время новые партии бензина и дизельного топлива уже закупаются по значительно более высоким мировым ценам. По словам эксперта, всего за несколько недель дизельное топливо на европейском рынке существенно подорожало.

"Тот же дизель уже торгуется по 1230 долларов за тонну на Лондонской бирже. В начале июля он стоил около 800 долларов за тонну", — сказал Сиренко.

При этом украинские АЗС пока не полностью отразили этот рост в своих ценах.

Будет ли бензин по 100 гривен

Сиренко считает, что такого сценария можно избежать, если правительство примет правильные решения.

Он напомнил, что сейчас в Украине сменился премьер-министр, и выразил надежду, что новый глава правительства, хорошо разбирающийся в топливном рынке, не повторит ошибок предыдущего руководства.

"Можно снизить налоги на нефтепродукты. Если сейчас можно временно пойти на уступки в отношении средств, поступающих в госбюджет, то мы не дойдем до 100 гривен за литр, если в мире не произойдет какая-то неприятность", — отметил эксперт.

При этом он подчеркивает, что речь не идет о полной отмене налогов на топливо. Можно временно применить механизм плавающего акциза, который уже используют некоторые страны. Когда нефть дорожает — налоги снижают, а когда дешевеет — возвращают к привычному уровню.

По мнению Сиренко, это поможет сделать цены на украинских заправках более предсказуемыми и не допустить резкого скачка стоимости топлива.

Сколько сейчас стоит топливо в Украине

По состоянию на 23 июля на АЗС такие цены на топливо:

OKKO

бензин Pulls 100 - 91,90 гривен за литр;

бензин Pulls 95 - 84,90 гривен за литр;

бензин А-95 Евро - 81,90 гривен за литр;

дизель Pulls - 87,90 гривен за литр;

дизель Евро - 84,90 гривен за литр;

автогаз - 41,90 гривен за литр.

WOG

бензин 100 - 92,90 гривен за литр;

бензин 95 Mustang - 85,90 гривен за литр;

бензин А-95 Евро - 82,90 гривен за литр;

дизель Mustang - 88,90 гривен за литр;

дизель Евро-5 - 85,90 гривен за литр;

автогаз - 41,90 гривен за литр.

SOCAR

бензин NANO 100 - 93,90 гривен за литр;

бензин NANO 95 - 86,90 гривен за литр;

бензин А-95 - 83,90 гривен за литр;

дизель NANO Extro - гривен за литр;

дизель NANO - гривен за литр;

автогаз - 41,90 гривен за литр.

"Укрнафта"

бензин 98 Energy - 84,90 гривен за литр;

бензин 95 Energy - 80,90 гривен за литр;

бензин А-95 - 77,90 гривен за литр;

бензин А-92 - 75,90 гривен за литр;

дизель Energy - 82,40 гривен за литр;

дизель - 80,40 гривен за литр;

автогаз - 38,40 гривен за литр.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто управляет крупнейшими АЗС Украины. Топливный рынок за последние годы существенно изменился из-за войны, смены владельцев активов и консолидации сетей АЗС. Часть заправок перешла под контроль государства или новых инвесторов, что привело к перераспределению лидирующих позиций среди крупнейших операторов.

Также Новини.LIVE писали, что Украина приводит топливный рынок в соответствие со стандартами Европейского Союза. Одним из таких шагов стало введение обязательного добавления биокомпонентов в бензин и дизельное топливо, а также новых европейских обозначений на автозаправочных станциях.